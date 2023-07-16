目前正值畢業求職高峰，根據勞動部最新統計，初估有24萬名應屆畢業生將投入就業市場，在追求贏得起跑點的同時，也提醒所有的初入社會的「職場小白」，一般個人風險承受力較低，除了應該提早培養正確的保險觀念外，最好趁著年輕、體況佳時，以較便宜的保費及早投保，將基本保障先買足，避免當體況不佳想要投保時，可能遇到保險公司拒保或是加費承保。

迎合個人需求：把錢花在刀口上、聰明投保

在進入本篇正文之前，小編整理先前小花平台曾經報導過有關「職場小白」保障規劃的建議：

據統計指出，去（111）年初任人員薪資（均為月薪，以下同）平均為3.4萬元，其中高級中等（高中、高職）初任人員薪資平均為2.7萬元、大學初任人員薪資平均為3.1萬元（納入延畢生及公教人員等），至於研究生初任人員平均薪資則為5萬元。

不論在哪個階段的學歷，對於初入社會的「職場小白」來說，在手邊可支配資金有限的前提下，相對來說，個人抗風險的能力也較低，任何突發疾病或是外來意外事故都有可能讓「職場小白」辛辛苦苦存下來的資本瞬間歸零、得不償失。小花平台建議，「職場小白」在思考如何支配薪資所得時，不妨先盤點一下個人原有保障、財產收支狀況及未來的財務目標，以下提出把錢花在刀口上、聰明投保3撇步：

撇步1、盤點個人原有保障「先求有、再求好」

說到「職場小白」的風險規劃，首先第一步要思考：如何把錢花在刀口上、用低保費買到高保障？最重要的考量點是「先求有、再求好」，不妨先盤點一下個人原有的風險規劃是否已經足夠，透過壽險公會的「保險存摺」平台，了解先前爸媽為自己買了哪些保險，再進一步釐清現有的保障額度有多少，並思考是否有需要補足保障缺口，以確保每一筆保費支出都是花在刀口上。

撇步2、重保障輕儲蓄，優先考量壽險、意外險

在個人薪資收入有限的前提下，「職場小白」透過有效的預算分配並扣除掉必要的開銷，盤點手中可做靈活運用的資金，不論是處在何種「家庭責任」：奉養父母、撫養幼小子女或是維持一家生計等，都可以運籌得宜。以初入社會的「職場小白」來說，在預算有限的情況下，建議依循「重保障輕儲蓄，先定期後終身」原則，將壽險和意外險列為優先考量的險種，不幸因為疾病或是意外身故、全殘，都可以理賠一筆保險金給家人使用。

撇步3、抓緊時間、體況等優勢「愈早投保愈好！」

最後，再次強調的是，「職場小白」應該好好把握住時間、體況及保費等多方「優勢」，愈年輕投保，保費愈便宜，也能避免當體況不佳想要投保時，可能遇到保險公司拒保或是加費承保的情況；更進一步來看，面對未來的退休生活，不妨善用保險進行傳承規劃，以50歲以上的高資產族群為例，建議透過利變型壽險保單進行財務規劃與資產多元配置，每年有機會享有「增值回饋分享金」，加速資產累積效果，提早財富自由。