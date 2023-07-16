月薪1千美元的工廠操作員，要工作多久才能躋身到年收千萬美元？TikToker之王拉姆（Khaby Lame）只花3年就做到。

他自去年6月成為全球最多人追蹤的TikTok創作者，持續一整年後，仍穩坐第1名，粉絲數目前已突破1億6千萬人。連臉書創辦人佐伯格（Mark Zuckerberg）都看上拉姆魅力，邀他一起拍攝元宇宙的宣傳廣告。

拉姆的魅力非常特別，根據SocialTracker的創作者追蹤數排行，前10名的創作者中，大致上可分3類，但他不屬於任何一類。

第1類是表演型創作者，此類創作者有亮麗的外表，善用TikTok的濾鏡及音樂進行短時間的舞蹈、對嘴表演，追蹤數量排名第2、3、4名的達梅理奧（Charli D'Amelio）、波奇（Bella Poarch）、芮（Addison Rae）都屬此類。

第2類是綜藝型創作者，以高成本拍攝短影片，打造有趣的特效、布景吸引觀看，排名第5、6名的野獸先生（MrBeast）、金（Zach King）即為此類；最後則是專業帳號，比如電影明星或TikTok官方帳號，本來就有強大的粉絲基礎。

這些頂尖創作者，多數長得好看又唱作俱佳，拉姆的影片相形之下樸素、單調，卻能超越這些人成為世界第一。

要談拉姆的成功，就不得不提及生活智慧王（Life Hack）類型短影片，起初這類影片是介紹讓生活更便利的小妙招，但在點閱率競爭下，這類影片卻逐漸走樣，變得荒謬誇張，不切實際，比如：用刀子切香蕉皮、將叉子末端綑上膠帶變成湯匙等。

拉姆反其道而行，靠著吐槽這些影片，收穫大量粉絲的心。

他通常會放上一段荒謬的生活智慧王短影片，接著滿臉無奈的示範這件事的正確做法，最後擺出招牌的兩手一攤、抿嘴無奈表情，像是在說：「這樣做不就行了嗎？」

「拉姆對這些影片的憤怒也是眾人的普遍感受，他不需要說話就能被理解。」美國公關公司Thirty6Five創辦人克莉絲汀娜告訴CNN。

與其他頂尖的TikTok創作者不同，拉姆不用高級攝影機，也沒有精心規畫的音樂、舞蹈或濾鏡，他的影片很簡單，僅僅是在鏡頭前用手剝一根香蕉、用湯匙吃麥片，卻提供粉絲最缺乏的真實感。

社群時代來臨，人人都有可能是偶像，正如藝術大師安迪．沃荷（Andy Warhol）的名言，「每個人都有15分鐘成名的機會」。但15分鐘過了，誰還能留在舞台上，就要看個人能耐。

為了擴大點閱率，許多短影片創作者無所不用其極吸引大家目光，拉姆卻正好相反，BBC指出他展現「少即是多」的哲學，「只要做正確的事，生活其實很簡單。」

他最初成名，確實出於偶然，但一位非裔移民，不會說英文，長相普通，更不是星二代、專業表演者，樣樣都處劣勢，卻能久居排行榜冠軍，就不是幸運而已。

首先，他隱藏了語言劣勢，放大肢體與表情優勢。他的影片如同英國喜劇天王卓別林的默劇，不須語言與文字，卻造成更大轟動。

他出生於西非，幼年時隨父母搬遷到義大利，一家6口住在社會住宅，環境並不富裕，他曾自述自己是「大人會囑咐少跟他玩的小孩」，高中一畢業就乖乖去工廠當操作員，因為疫情被裁員，才在家拍短影片娛樂自己。

做為一名義大利籍移民，拉姆雖會說義大利文，卻沒有機會學習英文，他深知若以特定語言拍片，受眾將大幅減少，沉默的肢體表演反能將他推往全世界，還因此贏得「Z世代豆豆先生」稱號。

「我的成名也許是偶然的，但我的沉默不是，肢體語言是全世界共通的語言，只要保持沉默，每個人都可以和我一起笑。」他說。

其次，他的影片主題明確、記憶點強烈。

他吐槽一切多餘、華而不實的影片，並重複這個主題，為自己樹立強大的個人形象，只要TikTok平台上有荒謬的生活智慧王影片，就會看到拉姆的粉絲在下面標註他「修理（fix it）」。

而他也因此成為是否有料的標準，大眾知道如果某件事虛有其表，拉姆就會拿來開玩笑，這讓他形象鮮明。

不過，類似的吐槽影片難以計數，為何拉姆能有一席之地？這得歸功他的獨特巧思：製造觀看時絕對會留在觀眾心中的記憶點。

拉姆最為人所知的綽號之一是「面癱哥」，因為他在每部影片的最後，一定會秀出攤手、抿嘴的無奈表情，這個手勢實在太經典，很快就成為到處流傳的迷因、哽圖。TikTok更充滿「拉姆藝術」，粉絲將拉姆表情做成紙雕、塗鴉、刺青等，以向他致敬。

「拉姆的招牌動作讓人們強烈得記住他，而能成為主流。」義大利廣告公司KiRweb執行長皮隆內（Riccardo Pirrone）說明，擁有亮點成為拉姆可以超越同類影片，病毒式傳播到全世界的原因。

拉姆還有一個成功秘訣是，確保自己的幽默全世界都懂。

他從小就喜歡逗笑別人，居住於社會住宅中，鄰居也多是來自世界各地的移民，「那是一個沒有種族問題的地方，因為我們都是少數族群，總是互相幫忙，有著特別的羈絆。」拉姆回憶。

這個成長歷程，讓他養成開玩笑前，首先思考這個玩笑是否造成文化冒犯，他自述每天晚上會花3個小時尋找合適的題材，只為保證每個創作都是「世界普遍級」的好笑。

TikTok演算法，會將影片推播給所有有興趣的用戶，而不限於好友，這讓影片內容的「通用性」非常重要。

真實且幽默，讓他被時尚品牌Boss邀請擔任全球品牌大使。「他在複雜廣大的社群世界中，開啟了一條自己的道路，用他真實的幽默感挑戰現況，打破規則。」Boss如此解釋選用拉姆的原因。

一個擁有很多粉絲的TikTok創作者，若沒有好的經紀公司，就只能止步於網紅階段，但早在拉姆只有10萬名TikTok追蹤者時，他就積極為自己尋找適當的經紀人。

他用百封信打動里奧（Alessandro Riggio），成為他的經紀人。拉姆在接受《富比世》專訪時回憶，「我是一個超級足球迷，有天看到里奧和一群尤文圖斯（Juventus，義大利歷史最悠久的足球隊之一）的隊員一起錄製短影片，我開始傳訊息給他，不放棄的傳了100封，終於引起他的注意。」

里奧的公關公司管理義大利超過150位的名人、餐廳、酒店，人脈廣闊，伯樂的協助，讓拉姆有機會與各界名人合作，走到今天的地位。

現在的拉姆，從義大利搬到美國居住，他正在上英文課，最大的夢想是和偶像威爾．史密斯（Will Smith）拍電影。近期有消息指出，拉姆正在籌畫一個大作品，將從小螢幕轉戰電影圈。

他的故事說明，譁眾或許能取得一時寵，但要長期維持聲量，必須回到基本面思考，找到最適合自己的成功路徑，集中精神打磨產品與爭取資源，才能在資訊爆炸時代，發揮特色，脫穎而出。

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