你能想像，台灣2022年，YouTube直播的留言「抖內」（donate）收入前10名，有一半都不是真人嗎？

它們，都是靠著形似動漫角色外表，透過真實人類在背後獻聲、跟觀眾互動的虛擬偶像VTuber（V指Virtual，虛擬）。

這個現象並非台灣獨有，放眼全球，YouTube直播打賞收入前10名也有4位是虛擬偶像。

「爆發點要開始了！」亞洲最大影音直播串流娛樂平台、17LIVE集團全球執行長練建麟表示。

他不僅看好，也身體力行。6月底，日本舉辦最大國際創投峰會Infinity Ventures Summit（IVS），練建麟便以自己的虛擬主播形象登台，對外宣告17LIVE推出屬於自己的5位虛擬主播。

面對這風潮，它們不只要當平台，廣納各式虛擬主播加入，也加碼投資、自己打造智慧財產（IP），顯示對這市場的看重。

不只17LIVE，三立新聞網在5月也與春魚工作室合作，讓數位VTuber在線上擔任新聞主播，三立新聞網副總經理劉世澤對商周透露，該公司也正著手打造屬於自己的虛擬主播，希望能吸引年輕觀眾。

放眼國際，不論東西方，也早已有大企業投入此風潮。

日本飲料酒水大廠三得利，早從2018年就推出自己的品牌VTuber代言人「燦鳥諾姆」；時尚品牌Hugo Boss，也在2022年找來虛擬網紅imma合作廣告；甚至就連Netflix也有自己的虛擬偶像！

從新聞台、飲料到時尚品牌都紛紛搭上這股風潮，顯示出虛擬偶像所代表的經濟，其影響力已不只是利基小眾。

甚至，它可能是現在各式IP中，未來數年最具成長爆發力的市場。

根據中國東興證券研報估算，光是中國，虛擬人市場規模已達人民幣百億元等級，預計2025年會達到人民幣2千億元（約合新台幣8434億元），年複合成長率54％。

在日本，光靠VTuber市場，更孕育出Anycolor與Cover兩家上市公司，兩者加起來市值達新台幣近900億元，分別都能擠進台股市值前200名。

若往未來看，根據三菱日聯證券推算，Anycolor年營收甚至有望在4年內成長逾7倍。

首先，是該市場與日本動漫IP產業高度連結；第二，則是來自疫情催生的串流紅利；最後，則是生成式AI浪潮帶動，讓製作虛擬偶像的技術門檻與成本降低。

可以說，虛擬偶像，是你在AI時代必須理解的新行銷工具。

虛擬偶像，可粗分為單純由AI或數位生成的虛擬角色，以及再結合真實人類，做為「中之人」獻聲表演，與粉絲互動的VTuber類型。

一個VTuber型的虛擬偶像誕生，是由皮（2D或3D角色外表）、人物設定，與背後負責獻聲、擔任角色「靈魂」的中之人3大要素所組成。

而目前主流的人物畫風，以日本動漫元素為主，練建麟觀察，虛擬偶像之所以受歡迎，與日本動漫文化長期對外輸出有關。

它滿足受眾的，除了真人也可以做到的陪伴感，還有真人很難企及的想像力。

「（虛擬偶像）給了我們足夠想像空間。」網紅經紀公司CAPSULE副總裁羅培涵指出，VTuber人設可以是非人類的惡魔、甚或一隻千年鯊魚，形象操作空間廣，滿足粉絲想像力同時，搭配長達5、6小時的直播，縮短彼此距離。兼具二次元動漫角色特色，與三次元真人互動元素。

如此帶來的，是鐵粉的高黏著度。

攤開前述YouTube台灣區抖內排行榜，名列第4的VTuber「浠Mizuki」，頻道訂閱數僅不到20萬，但所催生出的直播抖內收入，卻遠遠超過百萬真人網紅。

根據社群分析機構HypeAuditor報告顯示，VTuber與真人KOL（關鍵意見領袖）在社群平台Instagram上，前者的粉絲互動率是後者的逾3倍，這也反映出虛擬網紅的粉絲黏著度與含金量。

這一群鐵粉的另一道面貌，更是代表未來消費動能的年輕世代。

HypeAuditor在報告指出，虛擬網紅在13至17歲年齡區間的受眾占比為14％，是一般網紅2倍。

「做品牌都會有一個問題，你會越來越老。」台灣虛擬網紅協會理事長陳封平直言，品牌客層會老化，必須持續攬進年輕人，此時，虛擬偶像就是一種新形態、企業可以運用的溝通媒介。「你不去跟他互動，他未來就不會選你。」

除此之外，它也可以成為企業攻占海外市場，跨國行銷的利器。

「對我來講，（虛擬主播）可以全（市場）平台都上。」練建麟直言，一個虛擬主播上線，因為相較真人來說，只要語言採用英文，或動漫圈熟識的日文，就具備同時可以打美國、日本、台灣，甚至東南亞市場的優勢，這是以往真人YouTuber較少具備的條件，能在第一天就跨越地理隔閡，做海外生意。

例如Anycolor旗下的一位百萬訂閱VTuber「Vox Akuma」，就是雖有日本動漫形象，但使用英文主打海外市場。

除了中之人扮演虛擬偶像的靈魂外，生成式AI浪潮，也讓全AI生成的虛擬角色成本大幅降低，使得未來有望看到更多從外貌、對談內容都由AI生成、真的「非人類」虛擬偶像。

練建麟便透露，17LIVE正瞄準以算命師角色切入，推出全AI生成的算命師虛擬主播。

幫企業打造虛擬偶像的春魚工作室共同創辦人陳善清也觀察，近期，已經有陸續像是櫃檯人員、導覽員等工作內容固定的角色，出現AI生成版本，這塊未來充滿可能性。

不過，雖然虛擬偶像看似具備諸多好處，但，目前能成功、甚至走出動漫愛好族群的，在台灣仍是少數。

因為這考驗的，是台灣企業往往不擅長經營的IP能力。

過去，企業選擇明星與網紅代言，看中的，是該名人與品牌之間形象的契合，以及這些人背後連結的粉絲。

與代言人合作，意味著品牌能借用該名人身上累積多年的知名度、人設與流量。

不過，若企業從頭打造屬於自己的虛擬偶像，實務上其實無異於重新創造一個IP，一切從零開始，這筆投資何時才能比肩實體明星與網紅帶來的效益？將是未知。時間成本恐怕是企業須正視的重要因素。

另一方面，陳封平也指出，經營虛擬偶像，就有如經營藝人，須具備經紀能力，制定縝密的培養與曝光策略，才可能成功。不過，這並非一般企業具備的能力，甚至，現下台灣市場，也少有對此提供經紀服務的團隊。因此，走上這條路，意味著企業可能還需要另外經手一項自己不擅長的業務。

也因此，陳善清建議，企業初期想嘗試，可以先考慮與檯面上具備聲量的虛擬偶像進行合作，以降低風險。

最後，現階段，虛擬偶像受眾局限也是必須面對的現實。

陳善清觀察，高黏著度的VTuber核心粉絲，多數仍屬於熱愛動漫、電玩的族群。因此，企業使用虛擬偶像前，也須評估自己的受眾，是否與該族群重疊。

雖然仍有諸多挑戰，但整體而言，虛擬偶像在可預見的未來，將如雨後春筍般冒出。

就如同ChatGPT發表後，生成式AI浪潮讓社會開始思考，辦公室出現AI同事的可能；前幾年，YouTuber與各大社群平台崛起後，網紅經濟成為企業在行銷上的顯學。

如今，虛擬偶像的出現，對大眾來說不僅是多出一位爭奪眼球的競爭者；對於企業來說，更是未來勢必納入手中行銷與公關操作組合的新工具。下一個時代，早已開始。

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