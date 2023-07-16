受到聯準會激烈升息及高通膨衝擊，從去年開始，消費者景氣出現劇烈反轉，包括谷歌、Meta、亞馬遜及推特在內的科技巨頭都出現裁員潮，一位在美國推特任職的台灣人就分享自己被裁員的過程與心得，她也無奈表示，推特給的資遣費相當沒有誠意，不到一個月的薪水，還要求不能對外講執行長馬斯克（Elon Musk）的壞話，讓她無法接受，打算與其他同事提出集體訴訟。

工程師Youtuber凱心琳在個人頻道「凱心琳 - Untyped 對啊我是工程師」中訪問同樣來自台灣的軟體工程師Fancy，邀請她分享此次遭到推特裁員的經歷，Fancy透露，自己在推特的職位比較基層，算是Junior Level原先想要在推特待個三至五年，升至Senior Level的時候再考慮轉職。

推特去年賣給馬斯克後出現大動盪，裁員7成的說法讓員工人心惶惶，「那時候消息很多，但都是別人跟我講，公司內部就好像沒有事情發生一樣，後來馬斯克下令，如果這個Project做不出來的話就要裁員，但就算他們趕出來了，最後還是被裁員。」

即使推特及馬斯克曾多次公開消毒，甚至喊話不會裁員，但實際上已經採取行動，Fancy表示，裁員當天陸續有同事發現電腦黑頻、突然不能使用，瞬間被踢出公司權限，「那時候我覺得壓力很大，就去喝一杯水，沒想到就在喝水的剎那，我的電腦直接黑頻，連開機的都不能開機，我就知道我被裁員了。」

短短7小時瞬間失去工作，Fancy說：「當下其實沒有很意外，原本我們組有十多人，但最後只剩下一個Tech lead留下來，其他組甚至直接滅組，完全消失。」

至於推特給予被資遣員工的補償，公司卻是一拖再拖，大概一兩個月後才通知補償金的金額，「但是那錢非常地少，根本不到我一個月的薪水，而且信件也提到，如果接受的話不能在外面講馬斯克的壞話，後來大家都不願意拿錢，決定提起集體訴訟，整個就是一個不公平、不人道、不尊重的行為。」

身為被資遣的過來人，Fancy也給建議，「隨時準備好自己，以面對突然的狀況，但也不用太緊張，為不確定的事情擔心，因為已經準備好自己，然後要盡量跟同事保持友好關係，每個人都有不同的人脈，可以幫忙介紹工作。」