林百里家族圖。取自《晉聊些五四三》臉書。

代工廠廣達受惠於AI熱潮，近期股價一度衝上206元創下23年新高，推升廣達董事長林百里身價直逼3千億成為台灣新首富，知名資深媒體人、家族傳承研究者吳佳晉則在臉書分享林百里的家族圖，讓外界一窺台灣新首富的家族與人脈。

吳佳晉提到，從林百里的家族圖來看，他出生上海，一歲時父母帶他逃難到香港，在難民營般的調景嶺貧民窟成長，之後考上台大電機系，畢業後與同學溫世仁、同鄉好友梁次震，一路從三愛、金寶到創立廣達，最後躍居富豪，他專收張大千、傅抱石等字畫，躋身為兩岸三地華人最富盛名的藝術收藏大家。

吳佳晉說，代表林百里的三個標籤（hashtag），應該是工程師、企業家、收藏家，林百里很自豪自己是擅長技術的工程師，洞濁機先，以十年為期擘畫未來，他帶領廣達從第一波筆電到第二波雲端，接下來第三波元宇宙，攻AI聚焦智慧醫療、智慧製造、智慧移動三大應用領域。

至於梁次震小林百里1歲，兩人都是從香港來台的窮僑生，吳佳晉表示，梁次震身為廣達的「二當家」，他長期居於幕後，執行落實林百里的想法，1988年兩人共同創辦廣達，打造成廣達成為電子代工一哥。

值得一提的是，當其他科技大老紛紛交棒的同時，廣達並未有明顯布局，吳佳晉提到，林百里表示自己身體健康、頭腦好，在超高齡社會中，高齡的定義是80歲，他跟梁次震要把後面10年貢獻給AI，不輕言退休。