根據《財訊》報導，七月任職滿週年的證交所董事長林修銘近期動作馬不停蹄，對內進行組織調整、證交所官網首頁改版、更換全新企業識別（LOGO），對外則積極在國際募資、新編指數、舉辦首屆台灣ETF（交易所交易基金）博覽會、台股產業重分類等，7月10日在彭博電視專訪上，更直接為自己訂了高成長目標：今年IPO家數比上年成長50%、創新板登錄家數要增加一倍。

台股今年以來漲幅近18%，優於其他亞洲國家，外資對台股的信心與興趣也持續增長，今年上半年外資淨匯入達243.37億美元、約新台幣7581億元，創史上同期新高。

根據《財訊》報導，林修銘在專訪中分析，外資持有的上市台股市值已超過 22 兆新台幣（約7040億美元），占比約41%，相較去年10月的15兆新台幣（約4800億美元）成長了約47%，顯示外資對台股很有信心。「證交所也相當重視外資需求，將致力於提供創新的措施與對外資的服務。」

林修銘強調，新掛牌企業中，以電動汽車、雲計算和生物技術的公司數量最多，「科技產業是驅動台灣經濟成長的引擎，但還有很多行業沒有受到關注，希望吸引這些隱形冠軍上市，讓全球市場認識這些企業。」

《財訊》報導指出，過去外資看台股只看科技，為凸顯台股多樣性的亮點，證交所自7月3日起修正上市公司產業類別，新增「綠能環保、數位雲端、運動休閒、居家生活」，並修改「觀光事業」名稱為「觀光餐旅」，是證交所近16年來首次調整產業類別。

林修銘也透露了對今年下半年的樂觀預期。「隨著全球經濟前景趨於穩定，人們重新將焦點轉向臺灣優秀的上市公司。另一方面，預期美國升息步調的放緩，我們觀察到國際資金已開始回流至亞太地區。「股市反映了對今年經濟反彈的期望；很多證據顯示，我們可以對未來更樂觀一點。」

《財訊》報導指出，為接軌國際趨勢，證交所已建立ESG InfoHub、投資資訊中心等，更將於8月中於高雄軟體園區揭牌碳權交易所，9月再前進美國紐約、波士頓等地，向國際機構投資人介紹台灣資本市場的優勢。林修銘希望透過一系列的全球拜會與行銷宣傳，讓全球機構投資人更加了解台灣資本市場的優勢與韌性。