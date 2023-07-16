根據《財訊》報導，統計至2022年，全台屋齡逾30年老屋，全國占比達50.99％，等於平均每兩戶房子就有一間是老屋。因此自從蔡英文總統上任後，著重老屋更新政策，也推出危老條例，用危老帶動都更，一解過去都更牛步情況。

營建署表示，都市更新與危老重建需要中央與地方政府攜手努力，在2015年前都更案件平均每年僅有40件，2016年後不但逐年增加，並在2019年一度突破百件；另外在危老重建方面，2018年核准數僅有72件，2019年達到314件，成長超過4.36倍，2020年更是達到850件，較2018年成長11.8倍，可見都市更新與危老重建在這幾年有大幅的進步與成長。

針對外界質疑，內政部營建署日前嚴正回應：都市更新及危老重建政策推動皆循序漸進，且有具體成果。郭先生所言脫離事實甚遠，並抹煞中央與地方政府共同努力的成果。「請各方不應以政治目的扭曲，更不應惡意妖魔化整合業者。」

根據《財訊》報導，馨傳不動產智庫執行長何世昌也直言，都更與危老重過程複雜且冗長，相當倚重專業，很多錯誤與謠傳，千萬別當真或混淆。

其實，老屋重建乃至於都市更新及再生都相當重要，攸關國人生命財產安全，應刻不容緩。從文林苑事件、最後一位地主領到上億元鉅額補償，相關從業人員放話再也不碰都更；到每位地主說要一坪換一坪的不正確觀念，透過不斷地溝通、教育地主正確的算法，才逐漸導正社會氛圍。為了國人的安全和市容景觀，不應再有任何政治操作使得都更倒退，失去與國際接軌的機會。