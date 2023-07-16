政院13日拍板「性平三法」修正草案，若學校校長、教職員、公友在與學生接觸時，發展違反專業倫理關係，也就是師生戀，性平會最重可處終身解聘。民事賠償上，一般權勢性騷擾如教職員可加重1到3倍；特別權勢型如雇主或校長可處3到5倍，且並無年齡規範。對此，中天《盧秀芳辣晚報》11日由記者「辮子妹」進行街訪，有年輕人就怒轟，「通姦除罪問題更大吧」。

中天《盧秀芳辣晚報》14日由「辮子妹」進行街訪，對於行政院最新通過性平法修正草案，明文規定禁止「師生戀」，只要師生關係就不准談戀愛，情節嚴重者將會終身解聘。民眾紛紛表示，「吃飽太閒，好的法規不去規定」、「管那麼多幹嘛，該管的不管，不該管的拼命管」、「為什麼要管那麼多，腦子進水了」、「職業歧視」。

不過也有少數人稱，「學校是讀書的，充滿文學氣息的地方不能搞師生戀，我就是雙標」。

有年輕人則認為，通姦除罪問題還比較大，「不能理解師生戀為什麼不行，通姦才不應該除罪吧」、「通姦比較嚴重的行為，但是為什麼師生戀不行」；另外則有民眾提到師生戀可以，但要對年齡加以規範，「都成年人，要禁止就禁止未成年人」、「成年人不必要管阿，未成年人才需要保護」、「戀愛是自由，反正只要是成年，彼此要怎麼交往都無所謂」。

相較於師生戀，通姦除罪引發的爭議更大，外界甚至有揣測，此修法是為了政府官員外遇、養小三護航。此次街訪也顯示，在年輕人心中，可以接受成年人間的師生戀，反而不能認同通姦除罪化。