國民黨總統參選人侯友宜選情持續落後，藍營內部也因焦慮出現不團結的聲音，甚至要黨內互打。《中天新聞》YouTube頻道15日凌晨發布影片，特地放入前總統馬英九2008年的競選廣告，呼籲「大家別吵了」。退役少將栗正傑看完也感慨送給侯友宜和金溥聰2句話，「打鐵還需自身硬」、「磨刀不誤砍柴工」，希望磨刀不要反誤了侯友宜；他也鼓勵說，「路不遠，莫要驚，親愛精誠，繼續永守」，大家一起像2008年的競選廣告說的一樣，「改變台灣，改變這場命運」。

《中天新聞》YouTube發布「本片獻給國民黨，小編翻出陳年文宣，緬懷過去壯大KMT，為了關鍵一戰，大家能別再吵了嗎」影片，栗正傑在政論節目《麥玉潔辣晚報》看完後，感慨的說想送侯友宜跟競辦執行長金溥聰兩句話，第一句是「打鐵還需自身硬」，侯友宜自己是主帥，要硬起來、不能弱。

第二句話則是「磨刀不誤砍柴工」，栗正傑說，砍柴工是侯友宜，「磨的刀是誰，大家要去想一想，磨這把刀不要誤了侯友宜」。現在國民黨內部吵吵鬧鬧，很多人想要幫國民黨下架民進黨，但不要磨刀磨到最後，誤了砍柴工。

栗正傑認為，侯友宜有他自己「忠厚老實」的人格特質，現在侯友宜要發揮自己的特質沒有關係，「但是要有一群會幫你吵架的人」。他也舉例，台北市議員徐巧芯、鍾沛君等人，都是國民黨內能征善戰的戰將，侯友宜需要這些人幫他的政策做辯護，現在還說團隊組建太晚已經不是重點。

栗正傑說選戰視同戰場，戰場一定有危疑震撼的時候、有上下友軍失聯的時候，這種情況下，全體的戰友一定要循一定的方針、循一致的行動，才能夠貫徹始終，大家要攜著非綠聯盟的手，共同向前行，「路不遠，莫要驚，親愛精誠，繼續永守」，一起像2008年的競選廣告說的一樣，「改變台灣，改變這場命運」。