車輛駕駛未禮讓行人，6月30日起加重罰鍰6000元。新法上路後，有駕駛抱怨，行人違規行徑層出不窮，呼籲也該提高行人罰則；交通部表示，行人違規罰500元，未來將研擬提高。入口網站「Yahoo奇摩」12日起針對「哪些行人行為最讓你反感？（複選，至多三項）」進行網路民調，截至15日晚上，高達60.2%的網友認為隨意穿越馬路最讓人反感；邊走路邊滑手機也有56.0%的網友反感。

「Yahoo奇摩」12日起針對「哪些行人行為最讓你反感？（複選，至多三項）」進行網路民調，截至15日晚間11點30分，已有逾8700名網友投票。有60.2%網友認為隨意穿越馬路最讓人反感；56.0%網友認為邊走路邊滑手機；28.3%認為穿越馬路時速度過慢；20.6%認為穿越馬路時未注意左右來車；26.0%認為未行走行人穿越道；19.4%認為穿越馬路時嬉鬧、奔跑；11.9%認為在未畫設人行道的道路上，不靠邊行走；10.2%認為停等紅綠燈時太靠近馬路；1.3%其他、5.5%不知道／沒意見。

該民調也問到：「行人未依規定穿越馬路可開罰500元，交通部擬修法提高罰款，你的看法是？」高達64.8%的網友贊成提高罰款、17.5%網友表示維持500元罰款、6.3%網友認為應降低罰款金額、11.4%網友不知道／沒意見。