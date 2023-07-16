美國路易斯安那州一家國際之名化學廠發生火災，一連引發6次數公里外都能看到的劇烈爆炸，火焰和煙霧冒上天空，緊急服務官員呼籲附近數百居民在室內避難，並且關掉空調。

🚨#BREAKING: Massive explosion reported at the Dow Chemical Plant



📌#Plaquemine | #Louisiana



There has been a massive explosion at the Dow Chemical Plant in Plaquemine, Louisiana. Emergency crews and other agencies are currently responding to the situation. Officials are… pic.twitter.com/YVMkxz6SzU — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) July 15, 2023

綜合《華盛頓郵報》（Washington Post）、《美國之聲》（VOA News）15日報導，位於密西西比河附近的普拉奎邁恩（Plaquemine）南方的陶氏化學廠（Dows Chemical）發生爆炸並引發大火。地方官員向媒體表示，火災起於處理乙烯氧化物的廠區區域，該物質具有易燃性和高致癌性。

Six fiery explosions at a chemical plant lit up the skyline near Louisiana's capital. The blasts happened late Friday at the Dow Chemical Facility. The company says it has not detected hazardous materials in the air. pic.twitter.com/R6308Ro33z — CBS Saturday Morning (@cbssaturday) July 15, 2023

該郡警長斯塔西（Bret Stassi）表示沒有人受傷，該公司已經確認了所有員工的安危情況。在距離該廠800公尺範圍內的大約350戶家停，被告知在夜間數小時內待在室內避難。陶氏化學和環境官員監測空氣中的危險物質，緊急官員敦促居民關閉空調。

WATCH: Incredible new video of the explosion at Dow Chemical in Plaquemine on Friday night as seen from Addis.



🎥: Ashley Cory Carpenter pic.twitter.com/soiXpHwNnJ — Steve Caparotta, Ph.D. (@SteveWAFB) July 15, 2023

在週六（15）的一份聲明中表示，並未檢測到任何危害，人們已經可以離開家門，而陶氏公司的緊急應變人員則「繼續控制火勢」。當地時間週五（14）晚間該廠 一連發生了6次爆炸。可以看到高聳的火焰從廠區升起，頭頂上方瀰漫著濃煙。

NEW: Another dramatic view of the explosion that occurred at Dow Chemical in Plaquemine just before 9:19 p.m. Friday night. This was captured by our Sky9 camera at L'Auberge. @WAFB pic.twitter.com/VPc6WZnmSe — Steve Caparotta, Ph.D. (@SteveWAFB) July 15, 2023

距離廠區約24公里外的普拉奎邁恩居民都能夠感覺到他們的房屋在震動。他與家人在廠區附近時聽到幾秒鐘間隔的連續巨響，一個民眾「我們抬頭看天，整個天空都被橙色照亮了。」