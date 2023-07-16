美國路易斯安那州一家國際之名化學廠發生火災，一連引發6次數公里外都能看到的劇烈爆炸，火焰和煙霧冒上天空，緊急服務官員呼籲附近數百居民在室內避難，並且關掉空調。
綜合《華盛頓郵報》（Washington Post）、《美國之聲》（VOA News）15日報導，位於密西西比河附近的普拉奎邁恩（Plaquemine）南方的陶氏化學廠（Dows Chemical）發生爆炸並引發大火。地方官員向媒體表示，火災起於處理乙烯氧化物的廠區區域，該物質具有易燃性和高致癌性。
該郡警長斯塔西（Bret Stassi）表示沒有人受傷，該公司已經確認了所有員工的安危情況。在距離該廠800公尺範圍內的大約350戶家停，被告知在夜間數小時內待在室內避難。陶氏化學和環境官員監測空氣中的危險物質，緊急官員敦促居民關閉空調。
在週六（15）的一份聲明中表示，並未檢測到任何危害，人們已經可以離開家門，而陶氏公司的緊急應變人員則「繼續控制火勢」。當地時間週五（14）晚間該廠 一連發生了6次爆炸。可以看到高聳的火焰從廠區升起，頭頂上方瀰漫著濃煙。
距離廠區約24公里外的普拉奎邁恩居民都能夠感覺到他們的房屋在震動。他與家人在廠區附近時聽到幾秒鐘間隔的連續巨響，一個民眾「我們抬頭看天，整個天空都被橙色照亮了。」
文章來源：Fire triggers explosions at Louisiana chemical plant as residents warned to stay indoors for hours
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