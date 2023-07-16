《花開富貴》／油畫（黃美賢提供）

《兩情香悅》／油畫（黃美賢提供）

《福熊雅蘭》／油畫（黃美賢提供）

《枇杷》／油畫（黃美賢提供）

《蘋果》／油畫（黃美賢提供）

《火龍果花》／油畫（黃美賢提供）

以擅長描繪田園花果聞名的畫家黃美賢，目前正在台中大墩文化中心舉辦《富饒豐美》油畫展，不過這並非只是她個人的再一次創作展，而是應台中農業局邀請，以中台灣在地水果花卉產業為題材，希望透過藝術行銷農產品，讓基層農業與文化結合，使更多人認識台中田園之美與自然生命力。

黃美賢是美術科班出身，後來取得社會教育博士，曾任職於故宮博物院，擔任過嘉義市文化局長，任教於台藝大、長榮大學等校，多年來投身美術教育，培育許多藝術界人才，本身也創作不輟，向來喜愛以大自然為師，經常親赴臺灣各地農村果園實地採集畫稿，作品構圖考究，重視美學布局，形態具象寫實為主，色彩亮麗浪漫，筆觸活潑靈動，空間遠近表現自然，自成一格，素有「台灣田園花果畫家」的稱譽，臺師大美術系前主任所長王哲雄稱許黃美賢的畫作，「是高雅的寫實繪畫風格，古典又兼具現代性，並具有音樂性與詩意。」

黃美賢表示，多年來她致力於田野間穿梭觀察以及繪畫創作，深刻地感受到：宇宙間，最有創意、最富美感、最受歡迎、最偉大的藝術家，是創造大自然花果與萬物的造物主-上帝。她並謙稱：自己只是以大自然為師。大自然的創造，是何其奧妙豐富，也常超乎人的想像。她樂於透過繪畫再現大自然的美與力，與大眾分享。

這次展出逾50幅油畫作品，包含花卉、水果、吉祥花果、花果與動物四系列，都是她與許多農民的互動中，深刻感受到農民栽植花果的辛苦以及收成的不穩定，因此透過畫作表現得之不易的耕耘成果，更希望為農民的花果農產行銷以及創意加值，盡藝術工作者的一份心力。