Hit Fm聯播網攜手金獎作詞人葛大為推出《同行相記》第二季，每週日晚間10點播出，本週來賓邀請金曲歌王Leo王、音樂廠牌顏社負責人迪拉，深入饒舌音樂的歌詞創作，主持人葛大為還被現場教學唱饒舌歌，Leo王跟迪拉熱心教導他如何掌握節奏跟重點，葛大為深怕變成數來寶，直呼沒想到這一集會演變成這樣。

葛大為說，流行歌會對創作歌手提出歌詞修正的建議，饒舌歌手對於自己作品要被修改這件事情是什麼樣的看法？Leo王說，這是很敏感的問題，一些饒舌前輩也會在歌詞中提到「還要叫我改字？」饒舌歌詞就是呈現自我的脾氣跟態度，如果被修改就不是原本想傳遞的語意了。

迪拉也說，90％的饒舌歌手，聽到有人對他說這個詞沒有寫得很好，這句要不要再修改，保證翻臉，除非你點出來的地方真的是戳中他的軟肋，是他沒自信的地方，他就會說再嘗試看看，否則通常說要「改字」，絕對會生氣。