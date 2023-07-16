中國大陸與巴基斯坦聯手打造的JF-17梟龍戰機，伊拉克將採購12 架，取代老舊的F-16戰機；梟龍可掛陸製PL-15、PL-10中長距離導彈，售價不到F-16V一半。退役少將栗正傑指出，梟龍戰機對新興國家來講，CP值很高，除了便宜，還可以掛載各種武器，不僅可掛陸製飛彈，還可以掛美製飛彈，這是它的強項。

栗正傑15日在中天《前進戰略高地》節目中表示，梟龍戰機對外出口沒有限制，對其他新興國家來講，很有誘惑力。比如台灣買了F-16，美國不賣給我們飛彈，我們就沒辦法使用，還有IDF不能掛美國的飛彈，因為系統不能整合。但梟龍卻可以掛美製飛彈，這是它的強項。飛機只是一個平台，重要的是武器，假如每一種武器都能夠使用，這種飛機才有價值。

栗正傑接著指出，梟龍有實際作戰的經歷，打過無人機、也跟印度交戰過，而且打贏了，根據殘骸，懷疑擊落的是F-16。梟龍除了便宜，還可以掛載各種武器。

栗正傑點出，最重要的是買梟龍，並不會刁難其他國家，例如美國要賣F-16給土耳其，刁難多時，談判到最後，要讓瑞典加入北約，才肯賣F-16。而大陸輸出梟龍戰機，是專門做外銷的，所以沒有很多限制，甚至在巴基斯坦建立生產線，對這些新興國家來講，是一筆CP值很高的生意。不僅可以買梟龍戰機，連武器、飛彈都可以買，零件也無限制供應，不會被卡住，就不用看美國臉色。