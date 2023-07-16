方便的免治馬桶如今正迅速取代傳統馬桶，沖水功能舒服又不必浪費太多衛生紙，但不少女生卻因此染上疾病。台中榮總婦產科醫師謝筱芸就指出，許多泌尿道感染的女性，原因都出自小便完使用免治馬桶沖水，謝筱芸表示，追溯源頭，在於沖水使用的自來水中含有細菌。

「我每次小便完都會用水/免治馬桶沖洗，真不曉得我都這麼小心了怎麼還會感染？」謝筱芸在臉書粉專發文表示，已經不知道有多少泌尿道感染的患者，都問出這一句話。她指出，許多女生習慣就連小便後都使用免治馬桶沖水，但噴嘴若沒有常常清潔，就容易滋生細菌，若泌尿道已經感染的人，就須更謹慎使用，以免水中以及肛門周圍的大腸桿菌沖到尿道和膀胱。

謝筱芸指出，日本免治馬桶的盛行，在於當地水質乾淨，許多自來水甚至可以生飲，然而台灣自來水合格標準為「大腸桿菌群密度月平均值為1.0」，並非0，加上水塔比例高，沒有定期洗刷，或自來水管線老舊，都會大大增加大腸桿菌數量，她強調，尿液是無菌的，女生小便完其實只要用乾淨衛生紙壓乾尿道口即可，不必刻意沖洗。

若是生理期女性，謝筱芸建議可用衛生紙沾水輕輕擦拭外陰部即可，反而不建議濕紙巾，因為後者或開封，接觸空氣後細菌數量倍數成長，反而髒過自來水，或是甚至可以先用水沖洗外陰後再小便，因為「尿液無菌」。