不論是哪種動物，睡到一半被吵醒精神都會相當渙散。日本就有一名飼主，在半夜叫醒狗狗要去散步，但狗狗醒來後，不但出現大叔坐姿，還用渙散眼神盯著飼主，似乎根本沒清醒，照片曝光讓6萬人笑翻。

日本飼主在推特上(@lupiloa_weim)發文表示，因為最近實在熱得太誇張，便決定在凌晨4點半叫醒飼養的威瑪犬，趁著還沒開始熱起來去散步，然而威瑪犬被吵醒後，似乎仍未清醒，就這樣前肢撐著靠枕，像人類大叔般坐在沙發上，用渙散的眼神盯著飼主看。

照片貼出後，6.7萬人點讚，超過5800個分享，日本網友紛紛留言：「也太可愛了」、「看得出來還在茫」、「這裡面是人吧XD」、「凌晨4點半被吵醒，讓狗狗懷疑人生了」、「看來是四點半被吵醒很不爽」、「誰來給牠一杯酒」、「會不會等等牠就用雙腳走路」、「起床氣發作，一副要跟飼主輸贏的樣子」。

事實上，柏油路在太陽照射下，溫度往往會比氣溫超出20度甚至30度以上，以台灣連日36度以上的高溫來說，柏油路表面的溫度可以達到近70度，過往就有許多灼傷人的案例，4年前一名女大生摔車跌倒後，大腿緊貼柏油路，因此3級灼傷，前年甚至有蛇過馬路當場燙死的悲傷案例，因此飼主擔心狗狗肉球燙傷，才會選擇清晨出門散步，卻意外目擊愛犬的「大叔模式」。

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