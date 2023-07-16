我除役庫存數百枚的鷹式飛彈，經過台美協商後，美方已確認將「回購」大部分飛彈系統，送往烏克蘭加強防空系統。前立委郭正亮表示，鷹式飛彈是中程的防空飛彈，萬一打到重要的東西，俄羅斯恐怕會記恨。

郭正亮15日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，美國在世界各地的盟友去收購舊的傳統武器，因為美國的傳統武器不夠用，但問題是，鷹式飛彈射程有40公里，最高可到20公里，最好不要打到重要的東西，不然俄羅斯恐怕會記恨。

郭正亮接著指出，如果提供普通的砲彈，像韓國就是如此，大概分不出來。只是因為鷹式飛彈是中程的防空飛彈，所以有可能打到重要的東西，到時人家一定會追究，一看就是鷹式飛彈。

立委王鴻薇則表示，如果美國買回鷹式飛彈，台灣根本沒有籌碼說「NO」，美國再提供給烏克蘭，不要解讀為台灣軍援。如果將來鷹式飛彈打到俄羅斯重要的東西，俄羅斯不要完全記在台灣的帳上，應該跟我們沒有什麼關係。