台灣日前才修法嚴打豬仔事件，詐團就已紛紛棄柬埔寨轉移至更偏遠、曾是俄羅斯共和國之一的喬治亞，詐團招募員工時自稱公司是搞網路的、有千名員工，福利完整，以歐洲優美環境工作、消費低、能存下第一桶金等話術哄騙豬仔上當，事實上喬治亞是紅酒、代孕騙局等詐騙熱點，國人必須提高警覺。

外交部6月6日曾發出警示，表示高加索地區淪為詐騙警示區，陸續有國人接受集團招募，集體前往高加索地區國家進行電信詐騙工作，提醒民眾對於工作地點於公司要再三查證，以免人生與財物安全受損。

據了解，警方從去年10月開始陸續收到喬治亞成為詐團新據點的相關情資，手法跟柬埔寨豬仔如出一轍。他們利用微信以及Telegram之群組，「一個拉一個」到詐團，不過，當地目前仍以中國豬仔為多，但在台灣幫派進駐之後，招募對象目標逐漸轉移至台人，目前警察機關正在進行情蒐中。

喬治亞原本隸屬俄羅斯共和國，有歐洲後花園之稱號，但近來微信上相關搜尋卻出現許多紅酒、代孕等詐騙。（圖／翻攝維基百科）

本刊調查，喬治亞曾是蘇聯共和國一員，1991年才獨立，目前仍處於內亂中；喬治亞和亞塞拜然、亞美尼亞屬高加索地區，喬治亞當地使用喬治亞語，信奉東正教，人口約4百多萬人，占地69700平方公里，北邊是俄羅斯，南邊是土耳其，民風純樸，屬開發中國家，也是最早大麻合法化國家之一。

關於喬治亞，在微信WeChat上有許多相關訊息和影片，包括此處為世界上第一個釀造葡萄酒的地方，號稱風景媲美瑞士、物價比泰國便宜、擁有德國古堡、瑞士雪山，氣候宜人是旅遊勝地。但這個美麗小國熱門搜尋關鍵字，竟還包括紅酒騙局、代孕騙局等相關消息，但喬治亞政府新規定，自2024年1月1日起禁止為外國人提供代孕服務。

另外，根據刑事局去年截至今年7月1日統計，柬埔寨豬仔事件總計受理報案718人、其中成功返國478人；偵破跨境人口販運案件195件、567人。為防「柬埔寨豬仔」事件再度發生，立法院5月9日三讀通過「組織犯罪防制條例部分條文修正案」， 意圖使人出中華民國領域外實行犯罪，而招募他人加入犯罪組織者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科2000萬元以下罰金；成年人招募未滿18歲之人加入犯罪組織，而犯上述罪行者，加重其刑至1/2。

打詐國家隊成果豐碩，總統蔡英文曾親赴刑事局視察、頒獎，慰勞警察同仁。（圖／周志龍攝）

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