楊小黎4歲出道至今30年，演藝事業橫跨影視歌，在每個領域都有傑出表現，而這一路陪伴的大功臣非楊媽媽莫屬，媽媽把女兒放在第一位，曾在陪伴工作時不慎撞到尾椎也直說沒關係，還有一次意外被眼鏡的螺絲插進眼皮，楊媽媽還冷靜地安排好接替人手，才自行就醫，這都讓楊小黎很不捨，為減輕媽媽的負擔，她前年開了工作室當起老闆，就是為了讓媽媽在家數錢樂當老闆娘。

前年楊小黎決定開工作室，找來員工幫忙分擔媽媽一直以來的經紀人重擔，讓媽媽可以不用跟著她北中南跑，輕鬆地在家接電話、數錢開發票就好，她貼心說：「但一下子剝奪媽媽全部的工作，這樣她難免會有失落感。」她自己也陪著媽媽一起慢慢學習如何當老闆。

楊小黎和媽媽母女合作30年，無疑是工作上的最佳拍檔。（圖／侯世駿攝）

和媽媽一起工作了這麼多年，楊小黎在潛移默化下，和媽媽一樣都太逞強，她就算不舒服也總是有辦法忍到工作結束才發作，她笑喊：「都是像我媽啦！很ㄍㄧㄥ！」楊小黎回憶，「小時候有一次拍戲，保母車停在山坡上，媽媽要上車時沒踩好跌坐在地上，『碰』的超大聲直接撞到尾椎，但她竟然馬上爬起來說自己沒事。」

無獨有偶，還有一次楊媽媽陪伴錄影時，在廁所不慎被門反彈打到眼鏡，眼鏡上的螺絲竟然就這樣釘在眼皮上，拿都拿不下來，但楊媽媽卻淡定交代：「小黎妳先乖乖錄影，姊姊等等會過來呦！」楊媽媽則說，因為楊小黎當時還小，又準備要錄影了，就怕嚇到她，最後楊媽媽還是自己走到附近的醫院拔螺絲、縫針，堅強得令人心疼。

為減輕媽媽的負擔，楊小黎開了工作室當起老闆。（圖／侯世駿攝）

多年來楊媽媽都把楊小黎的事擺在第一位，就連訪問當天一早，楊媽媽也因為眼睛做完白內障手術後不斷發炎而回診，但看完醫生後又趕到採訪現場陪伴，楊小黎感慨地說：「未來我找對象，一定要找一個很會照顧我媽的人，然後要能夠跟我媽聊天...。」

楊媽媽幾年前動了脊椎滑脫動的大手術，在那之後原本對「生死」話題很忌諱的楊媽媽，開始會向楊小黎交代保單等重要物品擺在哪，楊小黎說：「我不會拿生死開玩笑，但是我覺得那個是人生就是必經的過程，以前人家說『棺材裡面躺的不見得是老人』，所以我也越來越珍惜很多事情。」

多年來楊媽媽都把楊小黎的事擺在第一位，如今可以慢慢卸下重擔。（圖／侯世駿攝）

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