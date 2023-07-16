世界上究竟有無鬼神存在，始終是個謎團，但許多人深信不已。近日就有網友貼出一張大合照，只見照片右邊紅衣女性，竟然有三隻手，讓人嚇壞直呼拍到靈異照片。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張照片，要大家找找哪裡不對勁。照片中一群山友大合照，似乎是出發前的合影留念，然而仔細一看，照片最右邊披著粉紅色外套的女山友，竟出現了兩隻左手，一隻跟著大家比讚，一隻卻平放在大腿上。

照片最右邊粉色外套的女山友，竟出現了兩隻左手，讓網友全都嚇壞。(圖／爆廢公社二館)

不少網友都嚇壞：「女山友多一隻手！」、「兩隻左手」、「這是靈異照片吧」、「別嚇我，鬼門還沒開耶」、「那隻手是怎麼回事...」、「可以寄給日本靈異節目了」、「遇到魔神仔了」。

對隨即有攝影師出面解釋，指出這張照片是用手機全景功能拍攝的，會出現兩隻手，應該是女山友原本手為放下，後來又突然比讚，手機二次疊圖才會出現這張詭異照片。他補充，要用手機全景拉升時，人物最好都停止動作，不然就會有缺口，殘影，二次疊圖，像照片中央下方蹲著的男性，後腦杓直接消失也是因此造成。