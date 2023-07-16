嘉義廟會重大意外！深夜爆炸釀17傷 現場鮮血淋漓

嘉義和聯境金虎爺會昨(15日)在嘉義市區盛大遶境，封街辦市集，但晚上10時許傳出重大公安意外，現場突然爆炸，17名傷患送醫至5大醫院急救，其中最小的年僅2歲，爆炸原因目前仍有待釐清。警方調查後不排除人為因素，主辦方表示沒有與人結怨，活動期間也沒有受到可疑訊息。

這起事故發生原因眾說紛云。有現場民眾說是發電機故障爆掉，也有民眾說高空煙火炸開砸到群眾，也有人指出是舞台旁垃圾桶爆炸。警方漏夜調查後，初步排除是炮竹所引起，不排除人為設置爆裂物因素。據自由時報報導，主辦方嘉義市和聯境金虎爺會長洪斐昭表示，意外發生後已立即停止所有活動並通報消防局進行了解，第一時間到院探視，並承諾會協助後續。他表示，經向工作人員確認，垃圾桶內沒有廢棄鞭炮屑，垃圾桶爆炸目前只是片面說詞。主辦方表示沒有與人結怨，活動期間也沒有受到可疑訊息，靜待警方調查真相。

這起事故造成多位民眾受傷，嘉義市消防局出動10輛車救護17名傷患送醫至5大醫院急救，衛生局啟動重大意外緊急救護機制應變處置。