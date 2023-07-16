台灣演藝圈「#MeToo」事件持續延燒，日前一位女設計師「呂瑋嘉」指控之前因工作之故遭到歌手陳昇性騷多次，過程中還被強灌威士忌與韓國燒酒，陳昇還連問三次「要不要跟我做愛」，事後卻說只是開玩笑，對此，知名設計師聶永真憤怒發聲，設計師同行更放話要「討回公道」。

台灣演藝圈「#MeToo」事件持續延燒，日前一位女設計師「呂瑋嘉」指控之前因工作之故遭到歌手陳昇性騷多次，過程中還被強灌威士忌與韓國燒酒，陳昇還連問三次「要不要跟我做愛」，事後卻說只是開玩笑，對此，知名設計師聶永真憤怒發聲，設計師同行更放話要「討回公道」。

聶永真更痛斥，陳昇曾同意「公開道歉」，然而卻對受害者一連串變掛與拖延，更在明知受害者不願意直接接觸歌手的情況下，依舊要求「親自拜訪」或「想跟對方直接以文字討論道歉事宜」，陳昇方面甚至還對當天的描述充滿了不實。

另外，設計師陳聖智表示，「性騷擾過他人不代表一輩子不得翻身，但在這之前請先取得當事者原諒做適切的處理；別人的痛還在，裝沒事只會擴大傷痛，請不要忽視」，呼籲陳昇做個「負責任的大人」。

同樣是設計圈的Hally Chen則指出，周圍幾位友人都是陳生的朋友，過去也曾欣賞他「但一事歸一事」，並直言「女性同行被這樣無理欺負，設計師們要團結，只能支持討回公道，沒有第二條路」，聶永真同時點名陳昇演唱會視覺設計，「然後這演唱會視覺不行，謝謝」，也引發許多網友好奇，陳昇是否是遭設計圈抵制。

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