嘉義廟會重大意外！深夜爆炸釀17傷 現場鮮血淋漓

嘉義市和聯境金虎爺會15日在嘉義市區盛大遶境，封街辦市集，未料晚間發生爆炸事故，造成17人傷燙傷或撕裂傷，警消仍在調查事發原因。透過現場影片可見，爆炸發生當下在場觀眾全嚇了一跳，爆炸點竄出白煙，主持人也緊急請音控切掉音樂，要工作人員協助撥打119救護專線。

適逢嘉義和聯境金虎爺成立10周年，15日在新港奉天宮等處進香，進行遶境，嘉義市長及議長均有到場，活動多達2萬人參與，相當熱鬧。未料15日晚間在大同路與金山路口舉辦活動時，疑似燈具發電機因不明原因爆炸，造成現場共計17人傷燙傷或撕裂傷。

透過現場影片可見，事發當下前方正在進行演出，圍觀民眾眾多，突然傳出巨大爆炸聲響後，爆炸點竄出白色煙霧，主持人也機警請音控切掉音樂，並調配工作人員前來協助處理突發狀況，撥打119救護專線處置。

對此，嘉義市消防局15日晚間表示，總計出動10輛車救護傷者到5大醫院就醫，包括台中榮總嘉義分院6人、聖馬爾定1人、嘉基4人、陽明3人、部立嘉醫3人，傷者大人小孩都有，有3、4歲幼童無法走路，是被抱著上救護車，傷勢有燒燙傷、撕裂傷都有，詳細肇事原因仍待進一步釐清。