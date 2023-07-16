藝人宥勝遭爆料對多名女性工作人員做出性騷舉動，即使公開道歉仍難以止血，之後更接著透露老婆曾隱忍他有不倫關係兩年，因此除性騷之外更被冠上外遇的罪名，愛妻人設一夕崩塌令外界相當震驚。對此，有節目挖出他過去寫給老婆的信件，並分析宥勝的心態，心理師看完坦言：「典型的支配者」。

宥勝曾經在今年三月送老婆去國外自助旅行當作驚喜，但老婆當天到了機場才知道自己要飛去維也納，宥勝得意發文表示：「別擔心，我都已經安排好了。不需要，也不用配合任何行程，因為一下飛機就會有人接妳，而她會安排所有妳想去做的事。」之後，宥勝拿了羽絨衣給對方，而老婆則把夏季裝備交給他。

對此，節目《新聞挖挖哇》日前翻出過去宥勝寫給老婆的信，「我知道所有人都在期待妳的分享(包括我)，但請不要鳥我們，我確實在歐洲安排了SPA、米其林與音樂會，也期待妳到精品店添購正裝。」兩性作家欣西亞也認為，宥勝信件中有很多字句都是「講反話」，像是鼓勵太太要任性、不要配合他，但實際上卻是將所有行程安排好，並加上「很多人期待妳的分享」一句，站在其妻子的立場則是難以拒絕。

宥勝昔日愛妻人設崩塌。(圖/新聞挖挖哇！YT)

此外，心理師林萃芬在節目上也分析信件背後意義，認為該張手寫信有很大的用意是做給別人看的，其中「要求妳離開一陣子，其實我感覺很抱歉」一句，其實是用美好的理由包裝「背後的支配行為」，而老婆則是盡力滿足對方的配合者。

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