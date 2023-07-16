65歲香港女星陳美琪（本名：陳文俊）早年演出《新白娘子傳奇》中「小青」一角走紅，但她婚姻生活並不順遂，1979年與銀行家馬錦燦兒子馬清偉結婚，未料男方卻和關之琳傳緋聞，最後決定離婚，陳美琪1999年再婚後，除了成為忻尚永兩個孩子的繼母，自己也領養了一個女兒，最近有網友曬出她近照，可見她氣質依舊，優雅老去的模樣引發討論。

陳美琪過去從TVB藝員訓練班畢業，除了代表作品《新白娘子傳奇》，也演過電視劇《方世玉與乾隆皇》、《妙手仁心》，電影《九一神鵰俠侶》，她第一部戲就跟周潤發合作演出戲劇《強人》，卻在22歲時選擇嫁給富二代馬清偉轉當豪門媳婦，未料馬清偉婚後頻傳緋聞，最有名的是與關之琳傳出過從甚密，陳美琪還傳出接過第三者挑釁電話，讓她在這段婚姻身心俱疲。

趙雅芝（左起）、葉童、陳美琪過去因《新白娘子傳奇》紅遍亞洲。（圖／中時資料照片）

據知，陳美琪當時懷有身孕，因婚姻觸礁小產，還導致後來難以再度受孕，1986年陳美琪與馬清偉離婚，關之琳當時跳出開記者會，澄清自己絕非他們兩人的第三者，也沒有要與馬清偉結婚的計畫。而陳美琪13年後再婚，嫁給美籍華人忻尚永，男方在當地從事電腦生意，雖然陳美琪難以圓懷孕的夢想，2008年宣布領養生病的祈天露，將其視如己出。

陳美琪（左圖右前）和朋友探望夏祖輝導演。（圖／翻攝自三星怡灝_小綠微博）

據《香港01》報導，近日知名部落客露胥渡分享和陳美琪的合影，透露兩人一起去探望90歲的夏祖輝導演夫妻，可見陳美琪並未化妝，也無明顯動過醫美手術的痕跡，自然又有氣質的模樣引來網友稱讚，胥渡更透露《新白娘子傳奇》劇組有望再聚，30周年演唱會將在杭州舉行，也讓影迷十分期待。