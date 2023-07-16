天氣熱到受不了，開冷氣又怕電費爆表，日本家電大廠「大金工業株式會社」曾針對冷氣耗電做實驗，發現整天都開冷氣所消耗的電力沒有比較多，反而是一直開開關關，冷氣不斷地重新啟動所消耗的電力較多，因此建議外出未超過30分鐘，冷氣可持續開著，會比反覆開關電源、重新運轉來得省。

據日媒《grape》報導，大金曾進行冷氣省電實驗，一台冷氣開24小時，另一台冷氣於中午11至12點和晚上6至8點關閉，結果開24小時冷氣所消耗的電力是5.7 kWh（千瓦小時），中間有開關過的冷氣只消耗4.4 kWh。

大金接著又做第二次實驗，室外溫度達36.3度的條件下，一台冷氣持續開著，另一台則是定時每30分鐘關閉、再打開，發現冷氣持續開著消耗的電力較少，因外頭氣溫較高時，不斷地重新啟動冷氣，就會消耗大量電力。

大金表示，從實驗中得出一個結論，若外出時間未超過30分鐘，家中冷氣持續開著就會比較省電，但如果長時間不在家，仍建議關閉冷氣。