桃園洗衣場凌晨竄大火 1樓廠房付之一炬 08:462023/07/16 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市平鎮區一家洗衣廠凌晨發生大火，無人員受傷。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市平鎮區一家洗衣廠凌晨發生大火，無人員受傷。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真) 桃園市平鎮區金陵路一間洗衣廠，今天凌晨近1點發生火警，火勢熊熊燃燒，所幸當時無人員在內，沒有造成任何傷亡。桃園市消防局第四大隊出動人員前往灌救，約在凌晨2點05分完全撲滅，現場付之一炬，起火原因及財物損失有待進一步調查。 消防局表示，現場為地上一層挑高的鐵皮建築物，現場無危險物品，但1樓全面燃燒，燃燒面積調查中，所幸無人受困也無人受傷，火勢在1點50分獲得控制，15分鐘後完全撲滅，火調人員今天上午前往火場調查釐清起火原因。 #桃園 #平鎮 #洗衣廠 #火警 #工廠 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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