桃園市平鎮區一家洗衣廠凌晨發生大火，無人員受傷。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市平鎮區金陵路一間洗衣廠，今天凌晨近1點發生火警，火勢熊熊燃燒，所幸當時無人員在內，沒有造成任何傷亡。桃園市消防局第四大隊出動人員前往灌救，約在凌晨2點05分完全撲滅，現場付之一炬，起火原因及財物損失有待進一步調查。

消防局表示，現場為地上一層挑高的鐵皮建築物，現場無危險物品，但1樓全面燃燒，燃燒面積調查中，所幸無人受困也無人受傷，火勢在1點50分獲得控制，15分鐘後完全撲滅，火調人員今天上午前往火場調查釐清起火原因。