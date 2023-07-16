57歲董至成3年前結束與前妻羅若云（Theresa）19年婚姻，近來董至成低調認了有新對象，與小他28歲網紅、JKF女郎「甜心Q匠」到萬里海水浴場約會，女方身材傲人突出有G級雙峰，後來董至成還表示，雖然雙方年齡差距大，但他身體還可以，未料近日他現身錄影自曝身體出狀況，尤其有失眠問題長達10年，求醫多次始終好不了。

董至成多年前將事業重心移往大陸，2020年被羅若云提出離婚，董至成第一時間錯愕難以理解，還在節目中因金錢問題跟前妻隔空交火，稱「是老子的血汗錢」，雙方後來索性透過律師來往結束婚姻。本月初，周刊拍到董至成與「甜心Q匠」到海邊牽手約會，女方傳出離過婚、有小孩，董至成受訪表示完全不在意，自己也有自己的人生過往。

董至成3年前與羅若云（Theresa）結束婚姻。（圖／中時資料照）

董至成更坦言對對方有好感，目前只進展到一壘，雖然女方小他28歲但「體力還OK」，兩人那天約會完董至成還請「甜心Q匠」吃火鍋。然而女方在臉書上被問到兩人關係，卻發給董至成「好人卡」，稱：「沒有喔～他是很好的大哥哥」，並表示會牽手的原因只是「海浪很大，（董至成）怕我跌倒剛好扶我」。

據《TVBS》報導，董至成雖稱身體狀況沒問題，但他其實前幾年曾因胃出血摔下樓梯，緊急輸了5袋血，住院1個多月後才康復，近日錄影時更自爆有「重度隱疾」，承認自己也有年長者常見的問題「失眠」，且常常睡不好長達10多年，為此相當痛苦。