嘉義和聯境金虎爺會15日在嘉義市區盛大遶境，封街辦市集，但晚上10時許現場突然爆炸，17名傷患送醫至5大醫院急救，其中最小傷者年僅2歲；無獨有偶，嘉義市2010年舉辦虎年台灣燈會，也發生特效煙火秀炸傷30餘人的公安意外，兩件重大公安事件都與虎有關。

這起事故發生原因眾說紛云，有現場民眾說是發電機故障爆掉，也有民眾說高空煙火炸開砸到群眾，也有人說是舞台旁垃圾桶爆炸；警方漏夜調查後，初步排除是炮竹所引起，不排除人為設置爆裂物因素。

主辦單位嘉義和聯境金虎爺會表示，對於晚會活動間有民眾因意外受傷，該會一接獲消息，立即停止所有活動，並通報消防局積極了解事發原因，也於第一時間至醫院探視慰問與關懷傷者，後續將持續協助傷者。

2010年嘉義市舉辦台灣燈會，是虎年，特別設計製作虎主燈，開幕當天施放煙火秀，人潮爆滿，絢爛奪目，但特效煙火突然炸開，火花亂射，落焰砸到群眾，造成33人燒灼傷送醫。