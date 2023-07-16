美國在台協會（AIT）台北辦事處計畫擴建一事吵得沸沸揚揚，日前外交部舉辦用地變更座談會，居民怒火終於有了宣洩之處，擠爆現場表達反對意見，國民黨台北市議員游淑慧也曝光當地里長在座談會中的言論，大讚他是「最強里長」。

內湖清白里里長陳東源日前在座談會上表示，AIT欲使用的擴建地，若依照目前的市價計算價值超過100億元，與其交給外國人使用，不如把康寧國小搬過去做完全中學，原址則可以把建築物加強後改做長照中心，小學、國中、托育及長照等一次都有，里民的各種需求都能滿足。

「這個飯桶政府會比我們笨嗎？」陳東源怒嗆，內湖的里民把AIT當鄰居，結果AIT把里民當垃圾，既然說是台美外交，那雙方應該要對等，「你美國來我們台灣要這麼多土地，歹勢，那你們美國相對，1公頃就好，讓我們做中華民國辦事處，有嗎？哪有對等？我們是三級貧戶欸，哪有一個尊重」。

陳東源直言，AIT搬到內湖，從興建到辦公6、7年之間，里民什麼都沒有獲得，「這要怎麼當鄰居拉？ 沒有人願意啦！」