Makiyo（川島茉樹代）在去(2022)年嫁給醫美老公金先生，豈料結婚才過1年，便於近日宣布已於14日結束婚姻。其實兩人婚訊曝光時就不被看好，之前上姊妹淘小S節目時，也被精準預言是在場嘉賓最早離婚的人。對此，小S也送暖回應：「我們姊妹都會陪在她身邊。」

Makiyo結婚2個月時就上小S的節目《小姐不熙娣》，當集單元主題「預測誰會先離婚」，將現場已婚嘉賓做成一個最可能離婚預測排名。當Makiyo被問到現在是幸福的嗎？她也不假思索回「目前是幸福的啊」，小S問她：「妳覺得妳會第一名嗎」，她否認後小S則說：「我是賭妳第一啦」並加碼爆料「還有妳剛才在廁所跟我講的一些事情」但具體事情並沒有說出口。

Makiyo被小S預測是最快離婚的人之一。(影片來源/小姐不熙娣 YT)

此外，當Makiyo被票選為「最有可能離婚」的第二名時，助理主持人派翠克念出同為當集來賓黃少古投票原因，「以前看電視S姐有提過，Makiyo有閃婚閃離的體質，搞不好真的會閃離，而且她是個經過大風大浪的人，她老公這種年紀小的男生可能會讓她覺得太幼稚，等小孩出生後她就知道了。」

據《壹蘋新聞網》報導，小S表示雖然Makiyo離婚前沒有跟她討論過，但她會做下這麼重大的決定，「 一定有深思熟慮過 因為她已經是媽媽了，很堅強， 所以不管她發生什麼事，我們姊妹都會陪在她身邊。」

此外，Makiyo也公開兩人交往的過程，當初參加朋友的唱歌局，結果Makiyo遲到3個多小時，進包廂發現僅剩小金，結果小金藉著酒意開始對她告白，還把她強押到牆角「壁咚」，Makiyo坦言當時有嚇到，但沒有想和對方交往的感覺，不過如果不接受好像就無法走出包廂，於是便答應。超荒唐的交往過程，讓小S也問：「妳當時並不愛他？」Makiyo秒回「當時才第一天欸！」笑翻眾人。