台北市信義區豪宅「陶朱隱園」是知名建築之一，一名男子在看Google Map發現「陶朱隱園」被改名為「信義哥吉拉」，地標從複合式大樓變為旅遊景點，底下還有不少網友打卡拍照，讓他笑翻天說「我沒看錯吧！誰搞的？」圖文吸引5.2萬人關注，「真的滿像的，哥吉拉原來離我這麼近」。

原PO近日於臉書社團《信義兩三事》上傳一張Google Map截圖，只見台北信義區頂級豪宅「陶朱隱園」被網友惡搞改名為「信義哥吉拉」，地標還被變更為旅遊景點，讓他會心一笑說「我沒看錯吧！誰搞的？」

「陶朱隱園」被網友惡搞。（圖／翻攝自Google map）

實際在Google Map搜尋「信義哥吉拉」，果真出現「信義哥吉拉Godzilla in Taipei」，地址顯示在北市信義區松高路，底下有不少網友從各個角度拍照打卡上傳照片、留下5顆星好評，尤其是夜晚「陶朱隱園」只剩大樓樓層的燈光，在旁邊樹叢黑影映襯下，真的神似「哥吉拉」。

貼文吸引5.2萬人朝聖，網友紛紛留言，「晚上看真的像耶」、「有像耶！要大戰101？！」、「好有創意，角度抓得真好」、「回不去了」、「笑死」、「87%像」、「這太有創意了吧」、「真的滿像的」、「好讚的地標，哥吉拉原來離我這麼近」。