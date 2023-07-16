鴻海創辦人郭台銘日前批評民進黨讓台灣經濟裹足不前，並提到中國大陸市場對台灣的重要性，經濟部長王美花回應後，又被郭指是掩耳盜鈴。對此，財信傳媒集團董事長謝金河提出數據表示，近年在新冠肺炎襲擊下，台灣經濟表現仍相當亮眼，老謝還在回覆網友提問時，談及當年郭發下豪語要以100億元投資100部電影，結果最後只拍了1部的往事。

對於郭與王美花的論戰，謝金河昨於臉書指出，他研究過後發現，蔡政府執政期間，經濟成長率明顯優於馬政府時期，且以經濟部統計的2016至2022年貿易額來看，台灣成長71.74％、大陸成長71.21％，兩岸貿易是並肩成長，而和鄰近的南韓、香港、日本、新加坡等鄰居相比，台灣的成長率都是第一。

謝金河說明，在新冠肺炎襲擊下，台灣上市公司獲利從2兆提升到4兆美元，另過去台灣單月貿易約200多億美元，但去年3月一舉達到435億美元，現在於非常高的基期下出現回檔整理，是很正常的現象。

而在此po文下方，有網友留言提問，希望謝金河能檢視除了鴻海外，郭曾跨足的其他領域，看看郭的能力、眼光，是否真如經濟藍、知識藍所吹捧的程度，老謝回覆，「郭董說要投資100億，拍100部電影，只有拍1部！」