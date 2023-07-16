Makiyo（川島茉樹代）去年5月帶球嫁給小3歲的醫美業投資人小金，同年10月剖腹順產，昨在臉書閃電宣布雙方因相處與個性不合，已正式辦理離婚手續，閃電結束1年2個月的婚姻，回顧Makiyo和小金交往史，Makiyo因愛貓離世被小金的耐心陪伴感動，也拉回她想隨著愛貓離開的偏差想法，讓Makiyo感動說：「小金救了我一命」。

Makiyo起初對小金「零感覺」，把對方視為弟弟，直到小金突然趁著酒意告白，她原以為對方開玩笑，沒想到隔天酒醒後小金再次告白，讓她心動決定交往。兩人過去上《11點熱吵店》分享，當初Makiyo的愛貓突然發病，是小金載她送貓咪到醫院，後來貓咪過世，Makiyo難過到想跟貓一起離開：「我難過、絕望，還想跟貓一起走，剛好小金就在旁邊，算是他陪我度過低潮」。

小金的耐心陪伴感動，也拉回她想隨著愛貓離開的偏差想法，Makiyo感動說：「是小金撿回我的一條命」，而小金看到Makiyo心急想救貓咪，甚至跪在地上磕頭，「我看著背影，就知道這個女人，未來會是一個好媽媽」，一旁的Makiyo露出幸福笑容。

命中注定就是他！嫩夫超體貼蕭淑慎甜喊嫁給愛情 木訥尪看上蔡允潔很好約？！ 11點熱吵店 20221012 (完整版)│沈玉琳、Melody、蕭淑慎、梁軒安、Makiyo、小金、蔡允潔、Fraser （內容從20分50秒開始）

如今婚姻僅維持1年2個月，經紀人透露，Makiyo和小金去年底在月子中心產生摩擦，是成為離婚的導火線，中間雖然為家人努力磨合，但仍爭吵不斷，最後決定和平分開，Makiyo表示：「未來互相給予祝福，MAKIYO本人會繼續加油努力扶養家人。」

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