向來砸錢不手軟的勇士老闆喬拉科布，最近受訪時表示，「我們當然希望史蒂芬柯瑞、克雷湯普生與卓雷蒙格林能在勇士退役，這是我與全隊的目標，我認為這很可能發生，我們也很快跟科爾進行續約談判，科爾喜歡擔任勇士總教練，我也愛他，我相信我們會找到解決之道。」

勇士已經先後跟柯瑞、卓雷蒙格林完成續約，接著就要跟克雷湯普生討論提前續約，至於科爾跟勇士之間合約僅剩1年，只是勇士下個球季總支出很可能史上首次超過4億美元大關，不過喬拉科布明顯完全沒有放在心上，因為他只想勇士能夠繼續爭冠。

「我們還能保持好幾年的競爭力，絕對不只一年，我們絕對還可以爭冠，也正在竭盡全力，」喬拉科布表示，「我知道我們今年即將擁有NBA史上最高的薪資單，但我們正在努力爭取勝利，我沒辦法更努力了，我們已經盡了一切努力。」

勇士今年休兵期做出最大改變，就是拿普爾換回保羅，喬拉科布認為，勇士必須做出一些改變，保羅是出色的未來籃球名人堂成員，肯定可以幫助到勇士的替補陣容，「無論保羅是先發或替補，他都是出色球員，但無論誰先發，這都不重要，關鍵是誰終結了比賽。」