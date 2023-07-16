中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥15日到華能集團有限公司、國家電網有限公司調研並主持召開座談會時表示，能源電力是經濟社會穩定運行的基礎保障，關係國計民生、千家萬戶；要加強協調聯動，全力保障迎峰度夏能源電力供應安全穩定。

新華社報導，座談會前，丁薛祥前往華能監管中心了解企業能源生產保供情況，到國家電力調度控制中心了解電網調度運行、電力供應保障等情況。中共中央主題教育領導小組有關成員、主題教育中央第51指導組負責人參加相關調研。

丁薛祥表示，能源電力是經濟社會穩定運行的基礎保障，關係國計民生、千家萬戶。當前正處在迎峰度夏關鍵時刻，要進一步提高思想認識，以「時時放心不下」的責任感做好能源電力安全保供工作。要按照中共中央的部署要求，切實把學習、調研成果，轉化為解決能源保障難題、做好迎峰度夏能源電力安全保供工作的實際成效。

丁薛祥強調，要緊盯重點區域、重點時段、重點領域，加大電力保供力度，加強統一調度管理，堅決杜絕「拉閘限電」。著力保障能源電力穩定供給，持續抓好電煤保供穩價，提升發電能力，已投產機組應發盡發，加快在建機組投產進度。加強電力需求側管理，運用市場化方式引導各類使用者錯峰用電，確保民生及重要用戶用電不受影響。

他說，要深入開展安全生產隱患排查治理，牢牢守住安全生產底線。壓緊壓實責任，落實落細工作，加強協調聯動，全力保障迎峰度夏能源電力供應安全穩定。