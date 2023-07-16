熱浪席捲歐洲之際，西班牙拉帕馬島（La Palma）當局今天表示，由於當地野火失控，已撤離至少2000名居民。

綜合路透社和法新社報導，西班牙南部多處氣溫上週飆至攝氏40度以上，而西國和南歐各地下週的氣溫預料還會更高。

At least 500 people were evacuated from La Palma on the Canary Islands as wildfires raged. Firefighters were called in from the neighboring island of Tenerife https://t.co/McOLshcv1f pic.twitter.com/LMMwcHSoj0 — Reuters (@Reuters) July 15, 2023

Hundreds of people were evacuated as a wildfire broke out on the Canary island of La Palma. The regional president said that the blaze had already destroyed 11 houses, adding that more evacuations may be necessary pic.twitter.com/o45A7Y5hVY — RT (@RT_com) July 15, 2023

拉帕馬是西非外海加納利群島（Canary Islands）西北端的火山島，當地北部一處樹林茂盛的地區今早竄出火苗，迫使蓬達戈爾達（Puntagorda）和鄰近的蒂哈拉費（Tijarafe）發布撤離令。

加納利群島自治區主席克拉維荷（Fernando Clavijo）表示，火勢推進下，摧毀了至少12棟住宅。他告訴媒體說：「撤離人數可能還會增加，端看強風是否能控制下來。」

有關當局表示，受大火影響的土地已達約4500公頃。

根據歐洲森林火災資訊系統（EFFIS）數據，西班牙2022年遭逢近500個森林大火，摧毀了超過30萬公頃的土地，名列全歐最糟。

而EFFIS最新數據顯示，西班牙今年目前為止，已被大火吞掉了另外6萬6000公頃的土地。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120716