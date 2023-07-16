熱浪席捲歐洲之際，西班牙拉帕馬島（La Palma）當局今天表示，由於當地野火失控，已撤離至少2000名居民。
綜合路透社和法新社報導，西班牙南部多處氣溫上週飆至攝氏40度以上，而西國和南歐各地下週的氣溫預料還會更高。
拉帕馬是西非外海加納利群島（Canary Islands）西北端的火山島，當地北部一處樹林茂盛的地區今早竄出火苗，迫使蓬達戈爾達（Puntagorda）和鄰近的蒂哈拉費（Tijarafe）發布撤離令。
加納利群島自治區主席克拉維荷（Fernando Clavijo）表示，火勢推進下，摧毀了至少12棟住宅。他告訴媒體說：「撤離人數可能還會增加，端看強風是否能控制下來。」
有關當局表示，受大火影響的土地已達約4500公頃。
根據歐洲森林火災資訊系統（EFFIS）數據，西班牙2022年遭逢近500個森林大火，摧毀了超過30萬公頃的土地，名列全歐最糟。
而EFFIS最新數據顯示，西班牙今年目前為止，已被大火吞掉了另外6萬6000公頃的土地。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120716
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。