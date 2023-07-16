美國在台協會（AIT）傳出欲使用現址旁校園用地作擴建用地，引起外界關注，政大國關中心研究員嚴震生11日直言，美方此舉或有撤僑考量，外交部則在臉書發文否認相關傳言，並強調「只有撒嬌」。對此，民眾黨立委陳琬惠痛批，外交部和部長吳釗燮「非常可惡」，因他們不僅提不出讓台灣人民有安全感的論述，還用了輕浮的態度去澄清傳言。

外交部臉書13日發文澄清，經與美國在台協會台北辦事處確認，美國並無安排撤僑行動，白宮對此也已提出澄清，大家不要輕易相信、驚慌，且轉發網傳不實消息。外交部還附上了一張吳釗燮的Q版哏圖，強調只有撒嬌，沒有撤僑。

陳琬惠昨（15）日在政論節目《TVBS戰情室》痛批，面對外國撤僑的傳言，吳釗燮不僅提不出讓台灣人民有安全感的論述，外交部還在澄清貼文中使用了輕浮、自以為幽默的字眼，這種行為是非常可惡的。陳琬惠也呼籲，吳釗燮應要對該則相關內容道歉，並重新論述。

同台的實踐大學教授江岷欽也向吳釗燮喊話，要他別再撒嬌了，應該以鄭重的態度來看撤僑傳聞，他指出，除了美國，印尼、菲律賓和越南等國，也都有在研擬從台灣撤僑的計畫，這顯示了外國對台海局勢的憂心。江岷欽也直言，若台灣不把這些事當一回事，萬一哪天戰爭真的不幸發生，就不是「撒嬌」兩字可以解決的了。