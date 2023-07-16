LeBron James will change his uniform from No. 6 to No. 23 next season. “It’s LeBron’s decision,” Rich Paul of Klutch Sports Group told ESPN. “He chose to out of respect for Bill Russell.” The NBA retired No. 6 league-wide last August; James wore it a final season to honor Russell — Dave McMenamin (@mcten) July 16, 2023

湖人「小皇帝」詹姆斯是否換自己的球衣背號上癮了？根據《ESPN》記者麥克曼納明16日爆料，詹姆斯透過自己王牌經紀人瑞奇保羅表示，他將在下個球季從6號球衣換回23號球衣，「這是詹姆斯的決定，一切來自於對比爾羅素的尊重才這麼做。」

比爾羅素在去年7月31日過世，享壽88歲，NBA隨即在去年8月宣布，為了紀念比爾羅素的貢獻，全聯盟都將不再使用6號球衣，但原本就穿6號球衣的球員，可以選擇繼續保留球衣號碼，詹姆斯也在上季最後一次使用6號球衣，藉以悼念比爾羅素。

詹姆斯當年菜鳥球季加盟騎士，就是選擇23號球衣，直到他在2010年跳槽熱火跟韋德、波許聯手，才換穿6號球衣，不過2014年重回家鄉球隊騎士打球，他又換回23號球衣，就算2018年跳槽湖人，他還是穿著23號球衣上場。

2019年安東尼戴維斯加盟湖人，詹姆斯雖想把23號球衣讓給安東尼戴維斯，卻因廠商商業因素喊卡，直到2021年才又換回6號球衣，如今他再次宣告穿回23號，在詹姆斯20年職業生涯當中，他總共穿上23號球衣14年、穿6號球衣6年。