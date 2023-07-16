「公平正義救台灣遊行」今（16）日將登場，包括國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲都將到場，不過有網友認為，此次遊行的訴求早就存在，但民進黨一直都不管，對於遊行完是否真的會有改變抱持疑惑，忍不住說「明天算是社會底層的大遊行吧，結果也是一樣啦」。

公平正義救台灣遊行將在今日下午14時集合，2大訴求分別是喚回司法正義及落實居住正義，活動預計將持續到今晚20時，包括侯友宜、柯文哲均會到場參加，且侯還提早拋出「安心租、拚社宅、止炒作、挺青年、優先住」的居住5大政策，來表明重視此事的態度。

不過有鄉民在PTT八卦板發文表示，這次遊行的很多意見其實早就存在，但人民不是政黨的「金主」，不知道活動結束後是否真的會有所改變，悲觀說「明天算是社會底層的大遊行吧，結果也是一樣啦」。

此話題引起網友討論，不少支持遊行的人說「人夠多要選舉的政府會立馬修法」、「人數夠多就會有用啊，藍綠都曾被大型社運打到谷底過，所以執政黨會極力避免類似情況再度發生」、「這是讓不知道社會現狀、不在意的年輕人知道他們的未來，不是讓老人變心用的」、「上次太陽花一開始大家也在笑，然後國民黨就被按在地上摩擦8年」。

不過也有許多人認為無法實際改變，酸「這種遊行就是造神運動」、「禮拜一照常上班」、「我躺平了，還想掙扎的加油」、「藍白底層大遊行」、「不會啊，人家35％死忠仔」、「不會，EE還是在官邸吃著她的法國菜」。