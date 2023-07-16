大陸國家統計局15日發布70城房價指數數據顯示，今年6月，新房市場與二手房市場價格指數雙雙下跌，房市向來火熱的上海二手住宅價格環比跌幅竟排在全國第一，達1.2％。專家分析，大陸房地產行業階段性下調的趨勢已經確定，或將在7月持續下調。

觀察者網報導，大陸國家統計局15日發布70城房價指數數據顯示，2023年6月，全國新建商品房房價環比上漲城市數量31個，相比5月份的46個減少15個城市。報導指，根據簡單算術平均計算，全國70個大中城市新房房價指數環比漲幅為-0.1％，同比漲幅為-0.4％。

二手房方面，6月70城二手房房價環比上漲城市明顯減少。3月份上漲城市數量為57個，6月只有7個城市，即90％城市的二手房房價都在下降。報導指，根據平均計算，6月份全國70個城市二手房住宅價格指數環比漲幅為-0.4％，同比漲幅為-0.28％。

在長三角10城入選城市中，6月份新房房價上漲城市5個，上海、杭州、寧波、揚州、溫州漲幅分別為0.4％、0.4％、0.3％、0.1％、0.3％，環比5月份的6個城市減少1個；其次，南京、合肥、無錫、徐州4個城市分別下跌0.2％、0.1％、0.4％、0.2％。

二手房方面，長三角10個入選城市全線下跌，除上海之外，南京下跌1.1％，徐州跌幅0.9％；寧波、無錫分別下跌0.7％；合肥、揚州、金華分別下跌0.4％；溫州下跌0.2％。

上海易居房地產研究院發布研究報告指出，今年上半年房價指數走勢呈現「先上行後下挫」的態勢，說明上半年回暖的基礎並不牢固，市場回暖面臨諸多干擾和不確定。

相比傳統的「市場分化」總體判斷，報告認為，今年第2季各地的房市表現說明，其實各地房市普遍不景氣。即便是一線城市，當前新房交易市場也面臨較多的壓力。

同時，房價指數的疲軟，和第2季新房交易疲軟有直接關係；而二手房掛牌量增加，客觀上也對新房交易市場帶來衝擊，進而導致新房價格指數進一步疲軟。

58安居客研究院長張波預測稱，房地產行業階段性下調的趨勢已經確定，本輪下調或將在7月持續，後續隨著金融和樓市政策不斷出台，預計第3季房價整體企穩的概率依然較大，市場整體不會出現房價的過度回檔。