夏天天氣炎熱，排汗量增加造成身體缺水，自然容易感到口渴；但值得注意的是，經常口乾舌燥，恐怕是罹患特定疾病的警訊。林口長庚風濕過敏免疫科指出，有5種疾病可能會造成口乾問題，包括修格蘭氏症候群、自律神經失調、甲狀腺亢進、糖尿病及腎臟疾病。其中，修格蘭氏症候群也可能會出現皮膚、鼻腔黏膜乾燥等情況，呼籲若口乾情形未能改善，應盡快就醫檢查。

林口長庚風濕過敏免疫科在臉書粉專發文表示，一般身體缺水現象，在慢慢補充水分後就會改善；但若持續感覺到口乾，甚至有其它症狀時，就要警覺是否是其它疾病所引起。並列舉以下5種：

1、修格蘭氏症候群：俗稱「乾燥症」，因免疫系統攻擊唾液腺和淚腺，患者會感到口乾舌燥、眼睛乾澀，甚至引發皮膚、鼻腔黏膜等其它部位乾燥問題。

2、自律神經失調：唾液腺分泌不足，從而產生口乾舌燥的現象。

3、甲狀腺亢進：代謝失常，使得人體所需水分增加，進而產生口乾問題。

4、糖尿病：當血糖控制不佳時，也容易出現口乾情況。

5、腎臟疾病：當腎臟失去原有功能，會出現唾液分泌不足、口乾問題。

醫提醒，天氣炎熱適時補水及電解質很重要，才能預防熱傷害。若發現口乾問題未能改善，或有其它身體不適，應盡快就醫檢查。

除此，在排除其它疾病影響下，胸腔暨重症專科醫師黃軒曾針對有口乾舌燥困擾者，給予5個改善建議，分別是少喝咖啡或茶；戒菸；小心藥物副作用，如抗憂鬱藥物、抗組織胺的藥物與利尿劑等；增加水分攝取；用加濕器來改善環境濕度。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。