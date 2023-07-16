第56屆東南亞國家協會外長會議及系列會議11日至14日在印尼首都雅加達召開。外交部今天表示，美日韓在分別會晤中共中央外事辦主任王毅時，都強調維持台灣海峽和平穩定的重要性。三國外長的關切，彰顯台海和平已成為印太理念相近國家的共識。

外交部副發言人蕭光偉指出，美國國務卿布林肯在會議期間會晤王毅，以及出席美國與東協外長會議等相關場合時，多次強調維護台海和平穩定的重要性。

布林肯並在14日舉行的記者會上明確表示，美國與印太區域盟友同樣關切中國在南海、東海及台灣海峽所採取日益專斷的作為。美國致力維護台海和平穩定，因為每日超過半數的國際貨運通過台海，全球7成以上的半導體是由台灣製造，所以台海和平符合所有國家的利益。布林肯也強調，美國持續反對任一方片面改變現狀。

此外，他說，日本外務大臣林芳正及韓國外長朴振在分別會晤王毅時，也同樣表達對台海情勢的關切，強調維持台灣海峽和平穩定的重要性。美日韓三國外長的關切，彰顯台海和平已成為印太理念相近國家的共識，外交部對美日韓三國外長一致強調台海和平穩定的重要性，表示誠摯歡迎與肯定。

蕭光偉強調，台灣位處東亞西太平洋第一島鏈的樞紐位置，對於印太地區安全及繁榮扮演不可或缺的關鍵角色。台灣將持續與美、日、韓及其他理念相近夥伴密切合作，捍衛共享的民主價值，以維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。