南韓暴雨導致河水潰堤，淹沒忠清北道五松一處地下道。

南韓連續三日降下暴雨，大雨昨（15）日導致中部忠清北道五松地區一條河流暴漲、潰堤，6萬噸土黃色洪水淹沒地下道，造成包含一輛公車在內等10輛車被淹沒，當局今（16）日在公車內發現5具遺體，另外打撈出一名罹難者，總計隧道淹沒已造成7人死亡。

綜合韓聯社、英國廣播公司（BBC）報導，南韓昨日降下暴雨，大雨導致五松郊區一座溪水暴漲、潰堤，潰堤的河水灌入全長685公尺的地下道，昨日上午8時40分的監視器畫面顯示，地下道附近的河流潰堤，泥黃色河水如同瀑布般從右側灌進地下道，導致隧道短時間內被淹沒，積水量達6萬噸，今日上午的畫面顯示，隧道幾乎被淹沒，入口處完全看不到車輛。

洪水短時間內淹沒五松地下道。

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南韓警方表示，河水淹沒隧道當時，地下道內一共有10輛車受困、被淹沒，其中包含一輛公車，救難人員昨日救出9人、1人死亡、另有11人失蹤，消防單位今日清晨派出潛水員前往地下道搜索，在公車內發現5具遺體，其中一名70多歲婦人是在公車前門被發現，另外4具遺體於公車車廂後半部被發現，此外當局上午又在隧道入口處打撈到一具70多歲男子遺體，使得隧道罹難人數上升至7人。

南韓暴雨導致河水潰堤，淹沒忠清北道五松一處地下道，一輛公車內發現5具遺體。（圖／路透社）

當局表示，由於車內有許多漂浮物，還需要進一步搜索以確認是否有更多罹難者。

救難人員也在距離隧道口50公尺處發現一輛轎車，不過車內沒有人，預估隧道內還會發現更多罹難者。

洪水短時間內淹沒五松地下道。

一名倖存者表示，附近溪水潰堤後，洪水急速湧入，幾分鐘內就導致車輛無法行駛，他當時棄車逃生，攀爬地下道的欄杆後才幸運被救出。

失蹤者家屬、51歲的李先生表示，昨日早晨7時11分他在睡夢中接到70多歲的母親來電，告知他要離家去五松打掃一間公寓，詢問兒子居住的京畿道是否有淹水，李先生表示一切都好後便掛斷電話，他說家人通報母親失蹤後，他才得知母親搭乘的公車被困在淹沒的地下道裡，「警察給我看一張淹滿水的公車內部照片，我看到我母親穿著花襯衫的背影」。

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李先生徹夜難眠，他沒想到後續再也無法聯繫上母親，28秒對話成為母子兩人最後一次通話。

另一名家屬A先生表示，他接到媳婦電話，指出無法聯繫上當醫生的40多歲兒子，A先生昨日下午就趕到事發現場等待，坦言「不抱希望」，但他不願離開，「一想到我兒子在冰冷的水中有多痛苦，我的心就碎了」。

A先生與多數失蹤者家屬都認為這是一起人為事故，他說當地主要河流相繼發布洪水警報，質疑政府為何沒有進行道路管制。

南韓全國各地昨日降下近300毫米雨量，根據韓國氣象廳統計，南韓平均年雨量介於1000至1800毫米之間，降雨主要集中在夏季。

據《朝鮮日報》報導，截至今日上午8時，南韓連續多日暴雨已在全國各地釀成26人死亡、10人失蹤，再加上五松地下道的7名罹難者，總計已釀成33人喪命。