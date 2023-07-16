台灣金馬影后舒淇出道多年依舊維持凍齡美貌，46歲仍性感嫵媚，雖然近年來較少幕前作品，但一舉一動仍受到關注。近日第80屆威尼斯影展即將開幕，除了先前公布終身成就獎由梁朝偉獲得外，官方也公布評審團名單，其中舒淇也是評審之一，她分別在2008年、2009年擔任過柏林及坎城影展評審，加上這次的威尼斯影展，讓她成為第1位滿貫擔任歐洲3大影展評審的電影人。

舒淇此次加入評審團隊，將成為繼鞏俐、張曼玉之後，第3位完成歐洲3大影展評審滿貫的華人女演員。過去曾擔任歐洲3大影展主競賽評審的華人包括陳凱歌、鞏俐、張曼玉、杜琪峰，而李安與張艾嘉分別尚未擔任過柏林影展與坎城影展評審。

此外，威尼斯影展的官方介紹中，提及舒淇曾獲3項香港電影金像獎和2項台灣金馬獎的影后殊榮，與導演侯孝賢的3度合作，《千禧曼波》、《最好的時光》、《刺客聶隱娘》也名列她的成就之一，並盛讚她能「同時兼顧藝術電影和商業電影」。

事實上，本屆威尼斯影展主競賽評審團主席將由《樂來越愛你》導演達米恩查澤雷（Damien Chazelle）擔任，其餘的評審團成員還包括：巴勒斯坦演員沙勒拜克利（Saleh Bakri）、《鋼琴師和她的情人》導演珍康萍（Jane Campion）、法國導演米婭·漢森-洛夫（Mia Hansen-Løve）、意大利導演加布里爾梅內提（Gabriele Mainetti）、今年奧斯卡入圍片《伊尼舍林的女妖》導演馬丁麥克唐納（Martin McDonagh）、今年金球獎最佳外語片《1985年阿根廷》導演聖地亞哥米特雷（Santiago Mitre）、去年威尼斯影展金獅獎得主勞拉珀特拉斯（Laura Poitras）等人，評審陣容相當堅強。