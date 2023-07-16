紐西蘭是CPTPP的2023年輪值主席國，15至16日在奧克蘭市（Auckland）舉辦CPTPP部長級會議。英國是第一個獲准加入CPTPP的歐洲國家以及非創始經濟體。英國商貿部表示，在英國加入後，CPTPP所有成員經濟體的國內生產毛額（GDP）總和將高達12兆英鎊（約15.7兆美元），約占全球GDP的15%。

商貿部指出，巴登諾克（Kemi Badenoch）簽署後，協議尚需經國會審查、政府批准等程序，其他成員經濟體也需各自依法完成國內程序。商貿部預估，協議將在明年生效實施。

英國將是CPTPP第12個成員經濟體。在既有11個成員經濟體完成國內程序後，自最晚完成程序的經濟體向其他成員發出相關通知後60天，英國的入會協議才會正式生效，全面適用與其他CPTPP經濟體的經貿往來。

CPTPP既有11個成員經濟體為日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利、馬來西亞。在3月底按「共識決」原則獲准加入CPTPP以前，英國已與除了馬來西亞和汶萊以外的9個CPTPP成員經濟體簽有自由貿易協定（FTA）。

英國商貿部表示，加入CPTPP可望刺激各成員經濟體擴大對英投資，以及增加英國出口與就業機會。

統計數據顯示，2019年，每100名英國勞動者中，即有一名是受僱於總部位於CPTPP任一成員經濟體的企業；2021年，CPTPP各成員經濟體的對英投資總額已達1820億英鎊。

商貿部指出，英國是全球第2大服務出口國，服務占去年英國與CPTPP既有成員經濟體的貿易總額約43%；成為CPTPP一員後，英國企業在各成員國將獲與當地本國企業幾乎相等的法規和行政待遇。（編輯：郭中翰）1120716