正確使用及保養冷氣可省荷包，台電表示，定期清洗冷氣濾網可節電10%，也能提升冷房效果，但洗好的濾網千萬不能放在有陽光的地方曝曬，因高溫易讓濾網變形或脆化，正確的方式應用清水沖洗完，拿軟布擦乾或陰乾，建議2至3周洗一次，尤其是灰塵多的地方更要頻繁清洗。

台電昨（15）日於臉書粉專指出，冷氣不冷可能是濾網太久沒洗，因冷氣吸入熱空氣後再吹出冷空氣，空氣中的灰塵、細菌會卡在濾網和出風口，濾網上的髒污累積會影響冷房效果，也會耗電和增加鼻子過敏機率。

台電表示，不少人會把洗好的冷氣濾網曬太陽殺菌，但太陽高溫易讓濾網變形或脆化，會縮短使用壽命，建議用清水或中性清潔劑沖洗，不要大力刷或用化學藥劑、熱水清洗；洗後用軟布擦乾或陰乾再裝回；2至3周定期清洗濾網一次，尤其是灰塵多的地方可視情況頻繁清洗。

台電說，定期清洗濾網可讓冷氣減少耗電10%，也能提升冷房效果，讓空氣品質更好，另外冷氣的插頭若有灰塵也要清除才安全。