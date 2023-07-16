在一段感情中，有些人會把愛情看得非常重，毫無底線包容另一半，卻忘了自己的原則與底線，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚座、巨蟹座、金牛座願意為愛妥協，並為另一半做出改變，但往往被視為理所當然，建議要守住底線。

▍雙魚座

雙魚座最大的特點就是有奉獻的精神，尤其沉浸在戀愛中時，會不斷刷新自己的底線，一開始是小錯不懲罰，慢慢的就是包容無極限，大錯就睜一隻眼閉一隻眼。對方若不懂得感恩，會一直「壓榨」雙魚座，讓他們感到非常累，所以雙魚座要保持原則，拒絕卑微、狠心一點。

▍巨蟹座

為愛情忍讓，為對方一再改變，甚至委曲求全的巨蟹座，付出都成了習慣，對方就不容易珍惜，殘酷點說，巨蟹座的好在另一半眼中都不算什麼，仿佛所有的犧牲都成為理所當然。巨蟹座若要擺脫不被重視的命運，需學會對另一半狠心，對自己好一點。

▍金牛座

金牛座雖然頑固，但也容易為愛迷失。跟金牛座談戀愛，不容易察覺他們的委屈，因為不擅於表達想法，為人做好一切，也不到處宣揚，讓另一半覺得金牛座會打理好所有的事情。建議金牛座，你的珍貴之處要讓對方看到，可以對另一半狠心一些。