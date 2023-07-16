一名人妻先前與張姓丈夫鬧離婚，一氣之下帶著子女回娘家居住，再次返回家中時，在丈夫的衣櫃中發現陌生女子的內衣褲，驚覺丈夫與劉姓女同事有一腿，氣得向2人索討精神撫慰金。案經上訴，高雄高分院判張男及劉女須連帶賠償20萬元為適當。可上訴。

判決書指出，女子主張，與張姓男子為配偶關係，2020年10月間雙方吵到鬧離婚，她便帶著子女回娘家居住，同年底返回原住處時，卻在張男衣櫃中發現其他女性的內衣物，甚至張男對一名劉姓女同事的態度曖昧，互動宛如情侶。

女子控訴，2021年3月間張男陪同劉女看婦產科，進入診間時張男觸摸劉女臀部，當劉女在醫院進行手術時，張男還自稱是劉女的主要照顧者，均可顯見2人關係匪淺，此外2人也曾同遊同房睡覺，認為2人的行為明顯侵害她的配偶權甚鉅，依法請求連帶賠償84萬元。

對此，張男認為妻子說謊，住處發現的女性衣物應該是妻子的，至於陪劉女看病，他進入診間後隨即被醫護人員請出，未在裡頭逗留，也沒有故意觸摸劉女的臀部，且妻子離家不履行同居義務在先，他仍每月持續匯款3萬元生活費給妻子，反控妻子離家時生活不檢點，穿著暴露還當眾與男子摟抱等。

一審法院判張男及劉女不須賠償，案經上訴，高雄高分院日前審結，認定張男及劉女同遊且投宿同旅館為事實，相處時也確實有挽臂、摟腰等親密肢體接觸，主觀或客觀來說都達到情侶關係的程度，侵害配偶權屬實，酌情後改判張男及劉女須賠償20萬元為適當。可上訴。