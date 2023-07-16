來自全台的國中小學生個個身披實驗袍，人手一台顯微鏡，窺見草履蟲的生存奧秘，更結合手機版密室逃脫遊戲，闖關科學益智解謎關卡。教育部國教署委託台師大化學系舉辦「112年提升國民中小學自然科學領域實驗操作計畫」，在暑假帶領逾600名國中小學生動手發現科學的樂趣。

科學夏令營活動的國中場於7月10日至14日在台師大公館校區登場，接著是國小場於7月15日至19日舉行，在教育部國教署補助經費與企業界捐款支持下，活動完全免費，並優先錄取低收入家庭、原住民、本島偏鄉、外島，以及自然科成績待加強的學生，以幫助弱勢、縮小自然學科學習的城鄉差距。

「親自操作實驗，學生感受完全不一樣，對自然科學習最有幫助！台師大化學系教授兼計畫主持人姚清發老師表示，國中小學生的科學課堂鮮少動手做實驗，因此夏令營融入生物、化學、物理、甚至科學英語等學科知識，帶領學生動手操作實驗。

在龍岡國中校長梁忠三的帶領下，學生操作複式顯微鏡，透過手機鏡頭探索水蘊草與草履蟲的毫米世界。「我們結合教材不同冊的知識，串成闖關遊戲！」梁忠三分享，學生表現優異，甚至有學員捕捉到有性與無性生殖同框的罕見瞬間。

除了生物，營隊也帶來不一樣的化學課。台師大老師陳美玲與建中老師曹淇峰，以卡通「探險活寶」為靈感，推出闖關遊戲，學生需結合酸鹼測定的知識，打開寶箱、拯救阿寶。陳美玲與曹淇峰指出，本次課程籌備耗時兩個月，過程中花費不少心思，整合各個老師的靈感與創意。

營隊中，學生興致勃勃投身各類科學實驗，高雄市國昌國中高同學分享，相較於國中課堂，營隊課程更活潑生動。新北市明志國中黃同學則說，最喜歡的課程是氧化反應的藍染課，她動手染出了蠟筆小新的圖騰，十分有成就感。